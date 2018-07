Důchodci nad 85 let si možná polepší. Rozhodnou senátoři

Důchodci starší 85 let by mohli dostávat 1000 korun měsíčně navíc. Novelu takového zákona budou už ve čtvrtek projednávat senátoři. Někteří z nich se k návrhu vyjádřili už s předstihem.

Například senátor za ČSSD Jan Žaloudík řekl, že když se české ekonomice daří, tak by to měli pocítit i starší spoluobčané. Kromě tisícikorunového bonusu pro penzisty nad 85 let zákon počítá s dvojnásobným zvýšením důchodu pro ty, kteří oslavili sté narozeniny.

To se ovšem dotkne minima důchodců, momentálně totiž v Česku žije asi jen 500 penzistů, kteří se mohou chlubit trojmístným věkem.

Senátor za ODS Miloš Vystrčil souhlasí s růstem důchodů, ale plošné zvyšování penzí podle věku považuje za populismus. Podle něj by se důchody měly zvedat podle zásluh - například ženám, které vychovaly více dětí.