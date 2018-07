Bezos i Gates mají pozitivní vztah k blockchainu. Kryptoměny ale zatím berou s rezervou

„V případě, že by velké internetové společnosti začaly využívat kryptoměny k přímým platbám za své produkty a služby, výrazně by se zvýšila poptávka po kryptoměnách a došlo by k oživení celého trhu s kryptoměnami. V současné době však společnosti typu Amazon či Microsoft spíše testují technologii blockchain a kryptoměny akceptují jen omezeně,“ říká hlavní analytik Coinbank.cz.

Dva nejbohatší lidé světa Jeff Bezos a Bill Gates mají ve skrze pozitivní vztah k technologii blockchain a jejich společnosti Amazon a Microsoft investují do rozvoje této technologie. V otázkách kryptoměn jsou však o něco více skeptičtí.

Společnost Amazon v současné době přijímá platby prostřednictvím kryptoměn jen zprostředkovaně. Podle Úřadu pro patenty a ochranné známky ve Spojených státech však registrovala patent, který umožňuje přijímání veškerých náležitostí pro provádění plateb u šifrovaných transakcí. Takovýto patent by se v praxi dal využít ke přijímání plateb prostřednictvím kryptoměn , což by vzhledem k obrovskému množství plateb, které jsou přes Amazon uskutečňovány, oživilo celý trh s kryptoměnami

S technologií blockchain pracuje i společnost Microsoft, která v nedávné době deklarovala, že tato technologie je vhodná pro ukládání a ochranu dat. Skrze aplikaci Microsoft Authenticator jsou přitom testovány možnosti pro další rozvoj technologie blockchain. Microsoft je však v současné době spíše skeptický k přijímání plateb skrze kryptoměny. Ke změně názoru by sice mohl vést impulz ze strany konkurentů, nicméně sám Microsoft zatím neuvažuje o přímém využívání kryptoměn k provádění plateb za své produkty a služby.