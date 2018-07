Putinův geniální tah

Vladimír Putin je nyní hodně, hodně šťastný. Tvrdí to alespoň Tunku Varadarajan ze Stanford University na stránkách Politico. Podle jeho názoru se ruskému prezidentovi díky pořadatelství šampionátu ve fotbale podařil mistrovský tah. Má totiž podporu davů a zároveň ve svých rukou pevně drží politickou moc. Vsadil totiž na to, že pokud se do země sjedou lidé z celého světa, aby sledovali fotbal, přestanou sledovat samotné Rusko.



Varadarajan poukazuje na práci Eliase Canettiho, který psal o tom, jak vládce používá zábavu nabízenou masám k tomu, aby odvedl pozornost od „věcí špinavých“. „Nevím, zda Putin četl jeho dílo, ale jeho obsah zvládl geniálně,“ píše Varadarajan a pokračuje: „Putinovo Rusko je zemí státní represe, mafiánské ekonomiky a korupce,“ píše Politico. Fanoušci z celého světa ale upřeli své zraky na fotbal. Všude se pohybovaly skupiny Švýcarů, hordy Dánů, Angličanů, Kolumbijců a Chorvatů. Občas se spolu dostanou do kontaktu, ale většinou se drží svého kmene. Malovaly si tváře národními barvami, pily vodku a skandovaly směrem ke kamerám a pak zavolaly pozdravy domů.“





Do kontaktu s běžnými Rusy se ovšem fanoušci dostali jen v barech a kavárnách či při prodeji lístků. Obavy z útoků na cizince či rasismu se ukázaly jako naprosto nepodložené, ale nikdo by tím neměl být překvapen. „Násilí totiž kontroluje stát a ten si dal záležet, aby nyní držel své gaunery na uzdě,“ píše Politico. Ve skutečnosti by podle něj bylo překvapením, kdyby k nějakým násilnostem došlo, protože nejsou v Putinově zájmu. K úspěchu šampionátu přispělo i to, že s ruským týmem nebylo spojeno velké očekávání a každé jeho vítězství tak bylo bouřlivě oslavováno. Opačný vývoj nastal v Brazílii v roce 2014, kdy byl domácí vysoce favorizovaný tým nakonec „ponížen“.Fotbaloví fanoušci si tak v Rusku užili. Veškerá pozornost byla věnována fotbalovým arénám a další dění nikoho nezajímá. Fotbal se stal Putinovým přítelem a celkově se naplňují obavy těch, kteří konání šampionátu v Rusku kritizovali. Vše budí dojem obrovského úspěchu kombinovaného s pocitem, že Putin nemá na dění v zemi ani zdaleka takový vliv, jak se někdy tvrdí. A nikdo se nestará o to, co se děje za branami stadionů, uzavírá Politico.