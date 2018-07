Guvernér Fedu drží kormidlo měnové politiky pevně

Včerejší vystoupení guvernéra Federálního rezervního systému Powella se neslo v pozitivním duchu s jasným nádechem jestřábí rétoriky. Nejlépe tomu odpovídala reakce trhu, především dolaru, kterému se podařilo zpevnit pod hranici 1,170 za euro. Je tedy patrné, že šéf Fedu drží kormidlo měnové politiky pevně dle nastaveného kurzu. Ba co víc, spatřuje dokonce scénář ještě několik let trvající ekonomické expanze.

Americká ekonomika je na svém vrcholu již několik let, trh práce je silný a inflace se pohybuje poblíž inflačního cíle, uvedl Powell v rámci svého připraveného projevu před bankovním výborem Senátu. A i přes všechny hrozby, především z hlediska sílícího protekcionismu, guvernér Fedu jasně naznačil, že další roky stabilního růstu může mít největší ekonomika světa ještě před sebou – samozřejmě pokud bude centrální banka provádět svá rozhodnutí správně.

„S odpovídající měnovou politikou zůstane trh práce nadále silný a inflace se udrží poblíž 2% inflačního cíle ještě po několik let,“ přepisuje agentura Reuters Powellova slova. Fed na základě toho – pro tuto chvíli – věří, že nejlepší možnou cestou směrem k tomuto výhledu bude pozvolné zvyšování sazeb, které, jak guvernér řekl, pomáhá prodloužit ekonomickou expanzi. Zároveň ale upozornil, že si je měnový výbor vědom rizik spojených s příliš rychlým, resp. pomalým, navyšováním úroků. Je proto nutné, aby veškerá rozhodnutí byla opatrná.

Americká ekonomika by se vedle toho měla dočkat další podpory, za kterou dle Powella stojí stále relativně nízké sazby, stabilní finanční podmínky, nedávná daňová reforma a zvýšené vládní výdaje. A co se týče možných dopadů obchodních válek, šéf Fedu nejprve uvedl, že konečný výstup z aktuálních vyjednávání není lehké jakkoliv předvídat. Během následné diskuze se senátory však přiznal, že vysoká a dlouhotrvající cla by měla na hospodářství špatný vliv. Přece jen platí, že země s volným obchodem rostou rychleji, mají vyšší příjmy a vyšší produktivitu, dodal centrální bankéř. Souhrnná rizika americké ekonomiky jsou každopádně dle Fedu zhruba vyrovnaná.

Celkově vyznělo Powellovo vystoupení optimisticky. Nejednalo se však o nikterak silně jestřábí komentář ve smyslu, že se americká ekonomika přehřívá, a proto je potřeba jednat. Základním výstupem je, že Fed se i přes varovné komentáře některých členů FOMC nadále bude držet prognózy pracující s ještě dvěma koly navyšování sazeb během letošního roku. A trhy na to slyší, vedle silnějšího dolaru jsme byli svědky růstu výnosů dluhopisů a pokladničních poukázek, konkrétně 3měsíční T-Bill se vůbec poprvé od roku 2008 dostal nad hranici 2 %, na své desetileté maximum se pak vyšplhal i 2letý instrument. Výsledkem je další posunutí americké výnosové křivky, která je tak nejplošší za posledních 11 let – spread 2letého a 10letého bondu se krátce dostal pod 24 bazických bodů.

Během dnešního dne bude „grilování“ šéfa Fedu před Kongresem pokračovat, večer bude navíc zveřejněna Béžová kniha. Vedle toho se ze zahraničních dat dočkáme finální revize inflace eurozóny za červen. Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje silnější na 1,163 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 95,19 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,163 do 1,175 EURUSD.*

Koruna se po většinu úterý pohybovala spíše do strany. Odpoledne se jí ale nakonec podařilo zpevnit k hranici 25,85 za euro, a to aniž by k tomuto posunu vedl jakýkoliv konkrétní fundament.

Dnes žádná domácí data nepřijdou. Vzhledem ke včerejšímu jestřábímu výstupu šéfa Fedu bychom se mohli dočkat určitého výprodeje aktiv na rozvojových trzích, což by mohlo ovlivnit nejen kurz koruny, ale rovněž i polského zlotého a maďarského forintu.

Koruna se aktuálně obchoduje na 25,86 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,83 až 25,91 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 21,97 až 22,21 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

