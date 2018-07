Nejlepší akciové divadlo na světě

Je to už více než rok, co jsem tu psal o WWE jako o akcii třech překvapení: Za prvé, dá se dlouhodobě podnikat s tím, že někdo předstírá hádky a pranici – existuje poptávka po tomto produktu. Za druhé, dá se s tím jít na burzu a někdy dosahovat velmi slušného růstu ceny akcie. A za třetí, trh čeká, že WWE bude stále znatelně růst. Vrátit se k této investici chci jednak proto, že rok 2018 a zejména poslední měsíce jí přinesly až neuvěřitelné zhodnocení. A co více: Morgan Stanley nyní ještě zvýšil doporučení na akcii s tím, že podle jeho cílové ceny jí čeká více než 30 % podílení.



WWE v podstatě dala dohromady pár chlapů a jezdí s nimi po městech a velkých arénách. Na jevišti se jako hádají a pak se jako poperou. Toto divadlo pak celé vstoupilo na burzu a dlouho se nic nedělo – ještě na počátku roku 2015 byla akcie po velké horské dráze tam, kde v roce 2000! Ale jak jsem poukázal výše, situace se hodně mění. Morgan pak zvýšil cílovou cenu z 58 dolarů na rovnou stovku. Jde o nejvyšší cíl na Wall Street a jeho důvodem mají být i nové dohody s NBCUniversal a Fox Sports na show Monday Night Raw a SmackDown Live. Analytici od Morganů tvrdí také následující: Rostoucí boj o diváka vede k růstu výdajů na obsah a to by se mělo promítnout do rostoucích tržeb těch, kteří obsah vyrábí.



Ještě v roce 2014 WWE prodělávala na provozní úrovni, v roce minulém se již chlubila 9,5 % provozní marží. Z 800 milionů dolarů tržeb pak dokázala dostat téměř 100 miliard provozního cash flow a více jak 70 miliard volného toku hotovosti (toho, co zbylo po investicích):

Zdroj: Morningstar



Kapitalizace firmy dosahuje 5,93 miliard dolarů. Kdyby pro WWE akcionáře generovala už jen to, co v roce 2017, fundamentální hodnota jejího vlastního jmění by se podle mých výpočtů pohybovala kolem 1,5 miliardy dolarů. Jinak řečeno, současná schopnost generovat hotovost tu pokrývá je asi čtvrtinu kapitalizace, zbytek podle trhu zajistí budoucí růst. Konkrétně by to například muselo být více než 20 % roční zvyšování cash flow po dobu 6 let (tedy jeho více než zpětinásobení do roku 2024, poté by nastal postupný pokles tempa růstu na 2,5 %). Takové parametry jsou běžné spíše u některých technologických firem, ale trh evidentně věří, že poptávka po „show“ od WWE se bude stále znatelně zvyšovat.



Rád bych ještě podotkl, že zatímco před rokem to na velké zvyšování dividend od WWE nevypadalo, prudký růst toku hotovosti v roce 2017 situaci obrací. Podobným jazykem hovoří ultrasilná rozvaha s hotovostí převyšující (úročené) dluhy. Celkově jde tedy o silnou společnost, což může být relevantní i pro ty, kteří věří, že právě takové firmy jsou dobrým zajištěním proti obratu na trhu (viz můj příspěvek z minulého týdne). Jenže WWE možná také ukazuje, že přesně takovéhle firmy mají jednu velkou vadu: Nejsou levné. Morgan tu ale tvrdí opak.