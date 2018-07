Fidelity: Odpovědnost jako doplňkový faktor při výběru investic

Dluhopisy odpovědných společností mají menší spready, silnější finanční indikátory a nižší pravděpodobnost nesplacení dluhu, ukazuje to výzkum společnosti Fidelity International. A mají ještě další výhody: ve vybraném vzorku vykazují nižší volatilitu a lepší výkonnost oproti těm společnostem, které se odpovědně nechovají.

Environmentální, společenská a politická témata získávají v komunitě investorů na důležitosti. Základní myšlenkou je alokovat prostředky nejen na základě finančních kritérií, ale i s ohledem na to, zda společnosti berou v úvahu udržitelnost. Analytici Fidelity International na základě výzkumu zdůrazňují, že nižší náklady na obchodování s dluhopisy platí spíše pro ty společnosti, které jsou odpovědnější, a to i navzdory tomu, že v průměru je jich na trhu obchodován menší objem. To je zřejmě dáno tím, že je v médiích menší pravděpodobnost výskytu negativních zpráv o nich, a tím pádem nižší možnost zviditelnění se.

Vzhledem k dosud nedostatečnému množství dat není podle analytiků Fidelity možné přesně říci, jestli odpovědnost firmy je jediným faktorem těchto lepších výsledků. Je proto potřeba dalších analýz, aby se toto zjištění ověřilo.

Analytici Fidelity dochází k závěru, že odpovědnost může být dobrým komplementem k tradičním nástrojům při výběru vhodných investic. „Našli jsme slabý vztah, nebo někdy spíše mírnou korelaci, s dalšími charakteristikami, jakými jsou úvěrový rating společnosti, poměr spreadu a zadlužení a ocenění. Pokud se firma chová odpovědně, může to pomoci zlepšit vyhodnocení rizika nesplacení v portfoliu celkově a i ex-post. Obojí je podle nás konsistentní jak z teoretického hlediska, tak v souladu s naší empirickou studií,“ shrnuje Claudio Ferrarese, portfolio manager Fidelity International.

Myšlenka zahrnout odpovědnost společností při investování do dluhu může nabídnout jistou diversifikaci oproti tradičním nástrojům a stejně tak může pomoci i při investování do cenných papírů s fixním výnosem, kde kontrola mezních rizik může být důležitou součástí při stanovování investičních cílů.

Počátky odpovědných investic můžeme hledat v roce 2006, kdy Spojené národy financovaly vypracování zásad Principles for Responsible Investment (PRI). Těchto šest zásad se stalo standardem pro udržitelné investování a v současné době má PRI na 1 100 signatářů a představuje přes 70 miliard v dolarech spravovaných aktiv. První odpovědné investiční strategie zpočátku jen vyloučily kontroverzní sektory jako tabákový nebo herní průmysl nebo se zacílily na konkrétní benefit, který měly zajistit.

Všeobecně uznávané faktory odpovědného chování jsou:

Environmentální:

Klimatická změna

Emise uhlíku

Vyčerpání zdrojů – včetně vody a zeleně

Znečištění a produkce odpadků

Sociální:

Pracovní podmínky, včetně otroctví a dětské práce

Místní komunity, zahrnující konflikty mezi domorodci

Zdraví a bezpečnost

Vztahy mezi zaměstnanci a jejich diversita

Politické:

Platy úředníků

Korupce a zpronevěra

Politický lobbying a dary

Diversita řídících rad a jejich struktura

Daňové strategie

Cílem odpovědného investování je mimo jiné propojení zájmů majitelů cenných papírů tak, aby se například vyhnuli krátkodobým stimulům, nebo aby rozpustili rizika spojená se sociálními a environmentálními problémy, která může mít vliv na ztrátu kapitálu. Jedná se například o pokuty nebo případnou ztrátu licence. Cenná deviza odpovědných investic je i vyšší transparentnost a to jak v zájmu těch, kteří peníze vkládají, tak celého finančního eko-systému. Důležité je i spojení investování se sociální odpovědností a PRI zásadami, které nabývají na důležitosti s tím, jak mladší generace získává kapitál, jejž je možný investovat.