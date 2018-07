Souhrn 17.7. - Evropa a USA nejisté, smíšené firemní výsledky, euro neudrželo růst vůči dolaru, ropa smíšeně, BCPP v červeném

12.h - Evropa nejistá, výsledky firem za 2Q jsou různorodé, euro silnější, ropa vyčkává, BCPP v červeném

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do nového týdne poklesem při velmi slabé likviditě na úrovni pouhé poloviny obvyklého průměru.Evropské akciové trhy zahájily 29. týden nejistě. Investoři sledují především přicházející firemní výsledkové zprávy, které v některých případech přinášejí poměrně hořká zklamání, což v poslední době nebývalo příliš zvykem. Trhy sledují a vyhodnocují také první výstupy z projevu šéfa Fedu.US trhy jsou na tom podobně. Bankovní výsledky byly velice slušné, ale výsledky některých firem jako Netflix nebo Husqvarna byly velkým zklamáním. Šéf Fedu Jerome Powell zatím nepřišel s ničím novým a hodlá dále postupně normalizovat měnové podmínky respektive hlavní úrokové sazby Euro neudrželo dopolední posílení a odpoledne zamířilo do červených čísel proti dolaru Koruna pod včerejším závěrem. Ropa vstoupila do nového týdne rozdílně. Americká WTI ve druhé polovině dne začala oslabovat zatímco severomořský Brent se držel v blízkosti pátečního závěru. BCPP dnes výrazněji korigovala. Až na stagnující akcie O2 klesaly všechny hlavní tituly v čele s Erste , jejíž akcie se noří hlouběji pod hranici 900 Kč