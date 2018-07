Diesel: V roce 2030 jen 5 %?

Po pravdě řečeno, prognóza, která operuje s tímto číslem, a kterou vytvořila společnost AlixPartners, se nám zdá poněkud nepravděpodobná. O snižování podílu naftových vozidel ze současných 45 % na evropském trhu není důvod pochybovat. Ovšem, že by se za 12 let jejich podíl přiblížil 5% hranici, to je spíše přání.

Tak snadné to automobilky nebudou mít, protože prostá náhrada dieselů benzinovými verzemi sebou přináší zásadní problém – zvyšující se emise CO2. Povinné snižování hranice emisí oxidů dusíku se už vloni nedařilo splnit, protože ubylo dieselů, které se s úkolem snadněji „poperou“. Takže místo snížení emise CO2 vzrostly ze 117,8 na 118,1 gramu na kilometr. Ovšem závazné evropské normy hovoří o tom, že se naopak má hranice CO2 do roku 2021 snížit, a to každoročně o 4,6 %. V danou chvíli se to zdá nereálné.

Faktem, který to rovněž ovlivňuje, jsou přání zákazníků. A trh si stále více žádá SUV, tedy vozy těžší, s vyšší spotřebou a tedy reálně vyžadující použití turbodieselů. Takže? K cíli asi jen těžko povede jen jediná cesta prostřednictvím elektromobilů a plného „zatracení“ dieselů. Realističtější je kombinace všech řešení: dalšího technického zdokonalování motorů spalovacích, ať už benzinových nebo dieselových, elektromobilita, hybridy, vodíková auta, využití CNG atd.