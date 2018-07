Americký průmysl v červnu - slušný růst z nižšího základu

Dynamika výroby v americkém průmyslu byla v červnu sama o sobě solidní. Formálně vzato i nepatrně překonala očekávání, neboť produkce přidala 0,6 procenta, zatímco trh byl nastaven na 0,5. Notně jí to však ulehčil slabší květen, jehož výsledek byl revidován citelně dolů na -0,5 pct. Velmi podobné je to i s klíčovou složkou - zpracovatelským průmyslem.



Hodnocení červnové zprávy je proto z naší strany mírně negativní. Nepředpokládáme však velký dopad na finanční trhy. Jednak jde v tomto hodnocení o revizi, a především nyní pozornost trhů míří k vystoupení šéfa Fedu později odpoledne. Posun očekávání o sazbách případně může trhům ukázat směr, zatímco jeden mírně slabší měsíc v průmyslu příznivé vnímání ekonomického vývoje prakticky nezmění.



Když se navíc podíváme na delší trendy v průmyslu, tak nejsou špatné. Meziroční dynamika se stále postupně zlepšuje - v červnu na 3,8 procenta. V případě zpracovatelského průmyslu pak sledujeme 1,9procentní nárůst.



Pohled na strukturu červnového růstu ukazuje, že mu napomáhala zejména produkce motorových vozidel. Další rostoucí obory jako strojírenství, výroba počítačů či kovových výrobků zůstaly značně ve stínu aut. Platí to i pro dál rostoucí těžbu či produkci chemikálií. Naopak brzdou pro průmysl se staly potraviny či oděvy.