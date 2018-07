Autor: Zuzana Janková

Teď není ten správný čas na letní prázdniny: Akciový trh je rozpálený do červena v červenci!

Na Wall Street má měsíc červenec pověst nízkého objemu trhu a nedostatek novinových titulků. Tyto trendy jsou pochopitelné vzhledem k tomu, že si mnozí vybírají dovolenou, avšak obchodníci, kteří v uplynulých letech odepsali červenec, propásli možnost dosáhnout nejvyšších zisků na burze v daném roce.

Červenec je druhý nejlepší měsíc roku zejména pro akciové tituly. S&P 500 dosáhl v červenci zhruba 2,25 % zisku za posledních deset let. Lépe na tom byl pouze měsíc březen, kdy index dosáhl v průměru 2,6 %. Možný důvod, proč investoři mají tendenci odepsat červenec, je proto, že je zasazen mezi měsíce červnem a srpnem, což jsou dva ze tří nejhorších měsíců pro S&P 500 v uplynulém desetiletí.

Deset let může být poměrně malá velikost výběrového souboru, nicméně společnost LPL Financial zjistila, že červenec je stále poměrně silným měsícem pro akcie už od roku 1950. Za posledních 68 let dosahuje S&P 500 v červenci v průměru zhruba 1 % zisk.

Jedním z nejhlavnějších důvodů, proč byl červenec relativně silný, je kvůli druhému čtvrtletí výdělků. Výnosy společnosti S&P 500 v prvním čtvrtletí vzrostly v průměru o 25 % a odhady analytiků požadují také ve druhém čtvrtletí nárůst o 20 %. Jestliže lze nedávnou historii považovat za nějakou indikaci, index by potenciálně mohl zdvojnásobit návratnost v měsíci července pouze tehdy, když je sezóna příjmů Q2 lepší než se očekávalo.