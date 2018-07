Akcie Tesly opět ztrácí. Muskova vysvětlení kauzy politických dotací nestačila

Problémy Tesly jsou, zdá se, nekonečné a akcie automobilky jsou opětovně pod tlakem, který by mohl být, podle některých komentářů, vážnějšího charakteru. Automobilka teprve před několika málo týdny dokázala poprvé naplnit své týdenní produkční plány, ale nyní dostala další "ťafku" v podobě kauzy jejích politických darů respektive politických darů jejího šéfa Elona Muska a jejich nepřesvědčivého vysvětlení z jeho strany Elon Musk čelí šetření daru 40 000 USD pro jeden z výboru Republikánské strany , jež by měl straně pomoci udržet si v blížících listopadových doplňovacích volbách do Kongresu její 2 členy, kteří jsou podle posledních průzkumů v ohrožení, že budou nahrazeni z řad Demokratů.Podle dalších zdrojů Musk podpořil také druhou stranu.Musk svou angažovanost vysvětloval na sociálních sítích podporou humanitárních a environmentálních projektů.Negativně působí také spor Muska s jeskyňářem Vernonem Unsworthem, který se podílel na záchraně 12 thajských chlapců a jejich trenéra z jeskynního uvěznění. Unsworth razantně odmítl nabízenou Muskovu miniponorku jakožto absolutně nesmyslné a nic nepřinášející řešení. Musk jej následně označil za pedofila.