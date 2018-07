Nokia a její proměny. Čeká jí ještě zářná budoucnost?

Byla založená roku 1865 a od té doby prošla mnohými proměnami. Začala jako výrobce buničiny, poté se přesunula na kabely a gumu, v čemž několik desetiletí dominovala, a v 90. letech se zaměřila na telekomunikační infrastrukturu a technologický rozvoj. V jednu dobu byla také největším globálním prodejcem mobilních telefonů, tvořila 4 % HDP Finska, 21 % všech vývozů a 70 % tržního kapitálu na helsinské burze. Řeč je samozřejmě o společnosti Nokia. Jenže bývalý prodejce telefonů už před časem opět zabrousil do jiných vod.

Poté, co tržní problémy vedly k prodeji divize mobilních telefonů, se začala Nokia více zaměřovat na telekomunikační infrastrukturu a IT, včetně 5G a internetu věcí. Výnosy Nokia dále diverzifikovala akvizicí firmy Alcatel-Lucent. Přidáním výzkumné organizace Bell Labs podpořila svou divizi výzkumu a vývoje, která vyústila v silné patentové portfolio. Poté se opět vrátila na trh mobilních telefonů, ale tentokrát skrze licenční dohodu s HMD Global. Bohužel hned na to udělala Nokia několik přešlapů. Prvním byl nezdar v oblasti produktů virtuální reality a nedávno pak v oblasti digitálního zdraví skrze akvizici Withings. Ta skončila odprodejem Withings zakladateli společnosti poté, co Nokia utrpěla ztrátu. Přesun ze spotřebního zboží na telekomunikace, licence, software a IT byl pro finskou korporaci trnitý.

Zatímco investoři byli při pohledu na tržby i příjmy čím dál netrpělivější, Nokia se roky připravovala na 5G. Konec druhého pololetí 2018 by se mělo spustit 5G v Severní Americe a v roce 2019 by se mělo začít nasazovat celosvětově. Do roku 2025 by mělo připojení 5G tvořit skoro polovinu připojení v Severní Americe a odhady analytiků se neustále zvyšují. A možná i kvůli tomu se Nokia rozhodla vsadit na 5G, internet věcí a k tomu rozšiřovat své licence. To jí dává vysoký růstový potenciál, i přes chabé výsledky prvního kvartálu 2018. Pokud se podaří dosáhnout plného potenciálu poptávky po 5G, pak to budou pro Nokii žně. Její platforma 5G Future X se zaměřuje na koncové body a nabízí široké portfolio služeb zákazníkům. Kromě toho bude vyšší kapacita a rychlost sítí představovat vyšší požadavky na procesory. A Nokia letos vydala tři nové typy procesorů – pro optický přenos, pro 5G a třetí pro IP sítě.

Není divu, že po tolika letech plánování a vývoje předních technologií začínají firmy podepisovat s Nokií smlouvy. V lednu podepsala Nokia svou první smlouvu na dodávku bezdrátových 5G radiostanic japonskému operátorovi NNT DoCoMo. A před pár dny uzavřela Nokia svůj zatím největší kontrakt za 1,17 miliard dolarů s China Mobile na podporu připojení a přenosu přes 5G. Dokonce nedávno podepsala dohodu i s dalším čínským gigantem Tencent, a to na zrychlení prohledávání webu a aplikací přes 5G pro uživatele internetu v Číně. Nokia má tak slušně našlápnuto do budoucnosti.

Analytik Patria Finance Ján Hladký k tomuto akciovému titulu dodává: „Současný bolehlav pro Nokii představuje levnější čínská konkurence, jmenovitě společnosti Huawei a ZTE, které ji dokážou podstřelit na prodejních cenách díky nižším výrobním nákladům a výhodnému financování ze strany tamní vlády. V dnešní geopolitické situaci existuje možnost, že čínští konkurenti budou z trhu vyšachováni. Zmírnění přetlaku na trhu by Nokii zajisté prospělo. Suma sumárum jsou její akcie na míru dělané pro investory, kteří mají rádi technologický sektor a nebojí se trochu riskovat. Jako dodatečný bonus je navíc čeká příjemný tok hotovosti z dividend.“

Zdroj: Seeking Alpha, autor William Daniel