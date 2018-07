Hledá se franšízant pro OK POINT, značka Pardubice

V Pardubicích na frekventované třídě 17. listopadu v zimě vyrostl nový OK POINT, pobočka, kde lidé mohou vyřešit najednou osobní finance, bankovní a dokonce i realitní služby. Vše je navíc doplněno vkladomatem s provozem 24 hodin, sedm dní v týdnu. Revoluční koncept vznikl v roce 2015 ve spolupráci finančně-poradenské společnosti Broker Consulting a retailové banky mBank a jak funguje, přiblíží Radim Štantejský, projektový manažer franšízového konceptu OK POINT.

OK POINTy jsou franšízy, což znamená, že provozovatel má od mateřské společnosti na klíč celý zavedený koncept, do projektu vstupuje zejména finančně. Jaká pravidla má váš koncept?

Začnu trochu ze široka: Franšízový koncept OK POINT spojuje tři služby – finanční, bankovní a realitní. Díky tomu se může stát volbou číslo jedna pro většinu rodin, malých podniků i jednotlivců v okolí. Jedním z hlavních znaků OK POINTů je jejich vybavení moderními technologiemi, které klientům výrazně napomáhají ke snadnější orientaci v nabízených produktech a službách. To je hlavní pilíř úspěchu tohoto projektu. Franšízant s podpisem licenční smlouvy získává od společnosti Broker Consulting kompletně vybavené obchodní místo včetně komplexního produktového portfolia bankovních a finančních produktů na otevřené platformě. Vstupní investice pro zřízení pobočky pod hlavičkou Broker Consulting je aktuálně v průměru 1,5 milionu korun a předpokládaná návratnost do jednoho roku, i když již máme rekordmany, kterým se to podařilo v kratším intervalu. Centrála Broker Consulting pak pomáhá při rozjezdu a provozu franšízy s know-how, administrativou, vzděláváním, marketingem a technologiemi. Hrdě mohu říct, že spoluvytváříme nový trend.

Máte otevřeno čtyřicet OK POINTů po celé republice. Budete ještě dále expandovat?

Nám se ve spolupráci se strategickým partnerem mBank povedlo během dvou a půl let vybudovat jeden z nejrychleji rostoucích původních franšízových systému v tuzemsku. Do konce roku předpokládám otevření dalších zhruba deseti obchodních míst, pět, šest jich už máme ve fázi příprav. Cílem je zprovoznit 50 OK POINTů do konce letošního roku, celkově pak cílíme na 70 otevřených OK POINTů. Zažíváme mohutnou expanzi podpořenou mimořádným zájmem ze strany potenciálních kandidátů. Jediná věc, která nás brzdí v ještě masivnějším rozmachu, je nedostatek vhodných prostor ve vybraných lokalitách. I to se ale začíná obracet k lepšímu, díky tomu, že jsme začali přebírat prostory, kde sídlily pobočky tradičních bank. Jedním takovým je právě pardubický OK POINT, tam původně byla Expobank. Po ní jsme mimochodem přebrali i pobočku v Českých Budějovicích, přímo na hlavním náměstí.

Umístění OK POINTu je jedna ze dvou stěžejních věcí důležitých pro úspěch franšízy, druhou je schopný provozovatel.

To máte naprostou pravdu. Od počátku jsme tvrdili, že stěžejním faktorem celého konceptu jsou provozovatelé. Zpětně můžeme říci, že to se nám potvrdilo na 200 procent. Bez ohledu na fakt, zda se jedná o franšízanta, který vzešel z finančních konzultantů Broker Consulting, nebo o provozovatele, který přichází jako investor z vnějšku, je potřeba, aby byl každodenní součástí provozu franšízy. Provozovatel je totiž ten, který motivuje, vede a řídí zaměstnance a spolupracovníky, je pro ně oporou i rádcem. Právě takovéto lídry na našich OK POINTech najdete.

Proč tedy hledáte nového franšízanta pro pardubický OK POINT?

Výměna franšízanta u otevřené pobočky je zcela výjimečná situace. Důvodem jsou vážné rodinné záležitosti. Proto jsme se po vzájemné dohodě rozhodli pro tento krok. Nový zájemce bude mít usnadněnou cestu, přebere již zaběhnutý OK POINT.

Kdo jsou tedy typičtí zájemci o vaše franšízové pobočky?

Primárně se jedná o úspěšné podnikatele, kteří ve svém oboru dosáhli určitého bodu a hledají vhodný způsob další realizace a náš koncept se pro ně stává vysoce zajímavým. Vedle toho registrujeme mimořádný zájem ze strany vysoce postavených manažerů, kteří opouštějí velké korporace s motivací nastartovat vlastní podnikání, a franšíza ve finančních a realitních službách je pro ně jasnou volbou. Věříme, že tento trend bude i nadále pokračovat, jednou z našich priorit je přivádět do konceptu nové tváře z externího prostředí.

Na pobočkách je kromě loga OK POINT i výrazné označení mBank. Jsou tedy OK POINTy určené hlavně pro klienty této banky?

OK POINTy nejsou pobočkami mBank, nabízejí služby všech bankovních a finančních institucí na trhu. Logo našeho strategického partnera k nám přivádí jen jednu část návštěvníků - klienty mBank z dané lokality. Druhou část klientů zajišťuje bankomat a možnost vkladové služby. Třetí část klientů se rekrutuje díky prostředí, ve kterém je situován, což u Pardubic znamená frekventovanou ulici. A i když návštěvník přichází jen s jednou konkrétní věcí, třeba kvůli založení konta, v drtivé většině pak na OK POINTu řeší i další služby. Je totiž nadšený, co vše může vyřešit na jednom místě – prodat či koupit nemovitost, zařídit hypotéku, pojištění nemovitosti, zařídit spoření či investice. OK POINT je tedy pro každého, kdo chce efektivně a bez zbytečného obíhání poboček vyřešit své finanční požadavky.

V případě zájmu o franšízové podnikání v pardubickém OK POINTU volejte Lenku Slepičkovou na tel.: 731 537 402, nebo ji pište na lenka.slepickova@bcas.cz. Další informace o projektu OK POINT najdete na www.okpointy.cz.