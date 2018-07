Rozbřesk: OECD chválí českou ekonomiku, varuje však před riziky

Několik dnů poté, co Evropská komise snížila odhad růstu české ekonomiky pro tento rok na 3 %, přišla se svým výhledem také Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ta sice rovněž predikuje zpomalení hospodářského růstu, avšak o poznání mírnější, tj. z loňských 4,6 % na letošních 3,8 %. Mimoto pak pařížská organizace představila komplexní analýzu tuzemské ekonomiky, pro kterou má jak slova chvály, tak i varování.

Nejdřív na pozitivní notu. Celkově OECD hodnotí hospodářskou situaci v Česku velmi příznivě. Ekonomický růst je v jejích očích vyvážený a založený na solidních základech, míra nezaměstnanosti patří k vůbec nejnižším v rámci skupiny nejrozvinutějších zemí. Pozitivně je hodnocena také rozpočtová politika, a to nejen s ohledem na nízký veřejný dluh, ale rovněž celkové vylepšení fiskálního rámce (např. ustanovení Národní rozpočtové rady). Konečně pak OECD vítá utahování měnových šroubů ze strany centrální banky, jíž doporučuje v normalizaci úrokových sazeb nepovolovat a v případě přetrvávajících inflačních tlaků být připravena zvedat sazby dokonce ještě rychleji.

Dle OECD totiž již česká ekonomika vykazuje znaky přehřívání. Hlavní překážku vyššího tempa růstu představuje nedostatek pracovních sil, který je každý měsíc akutnější při pohledu na statistiky z trhu práce. Pozornost však pařížská agentura věnuje také rizikům spojeným s růstem cen nemovitostí nebo v dlouhodobém horizontu se stárnutím české populace, což by mohlo ohrozit fiskální stabilitu. Co pak rozhodně stojí za zmínku je upozornění OECD na vyčerpání českého hospodářského modelu založeného na nízkých mzdách a vysoké závislosti na přílivu zahraničních investic.

Tyto připomínky nejsou ničím novým. Již čísla za první kvartál dávají tušit, že tuzemská ekonomika zpomaluje, což bude ještě viditelnější v dalších čtvrtletích spolu s tím, jak se budou dále vyčerpávat poslední zbytky volných kapacit. I tak lze ale námi očekávaný růst lehce nad 3 % v tomto roce považovat za slušný a zdaleka není na místě věšet hlavu a propadat skepsi. Po dynamickém růstu totiž ekonomika pouze cyklicky zpomaluje směrem k dlouhodobě udržitelným úrovním hospodářského růstu.



TRHY

CZK a dluhopisy



Sázky peněžního trhu na růst úrokových sazeb již v srpnu sice zvolna narůstají, avšak korunu to nechává klidnou. Absence významnějších událostí byla na kurzu české měny patrná i včera a koruna se vůči euru obchodovala celý den poblíž 25,90. Komentáře ke koruně nepřineslo ani večerní vystoupení guvernéra ČNB Rusnoka na ČT.

Zbytek týdne je na události podobně skoupý. Uvidíme, zda s korunou (a ostatními měnami regionu) alespoň trochu nepohne dnešní vystoupení šéfa Fedu Powella v Senátu.



Zahraniční forex

Na eurodolarovém trhu včera panoval klid. Pár EUR/USD se po celý den obchodoval poblíž 1,17. Schůzka prezidentů USA a Ruska ekonomické přesahy neměla.

Dnešek může být zajímavější, neboť čerstvého šéfa Fedu čeká grilování před americkým senátním bankovním výborem. Růst cen zrychluje, nezaměstnanost je nízká, a proto je možné, že si připraví prostor pro zářijový růst oficiálních sazeb. Spolu s holubičím závazkem ECB držet sazby v záporu (minimálně) do poloviny příštího roku to znamená, že opět se rozšiřující úrokový diferenciál mezi dolarovými a eurovými sazbami by aktuálně neměl dovolit eurodolaru naskočit výraznější býčí trend.

Libra mezitím víceméně ignorovala další kolo post-brexitových třenic v Britském parlamentu. Premiérka Mayová vyloučila jakoukoliv možnost konání druhého referenda a drží se svých plánů na měkčí formu brexitu.