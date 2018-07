Netflix dostal pořádně za uši

Úvodní povíkendový den nabídl celou řadu zajímavých událostí. Z mocenské roviny zaujalo zejména setkání Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem. Spokojenější ze setkání odchází spíše ruský prezident, který udržoval klidnou tvář i při otázkách na vměšování jeho země do prezidentských voleb v zámoří. Situaci mu totiž hodně usnadnil samotný Trump, který řekl, že nevidí důvod, proč by Rusko něco takového mělo činit. To je poněkud v rozporu se závěry zvláštního vyšetřovacího týmu, na jehož popud bylo minulý týden obviněno 12 ruských agentů z ovlivnění kampaně. Vedle toho se řešily otázky spolupráce na geopolitické úrovni, žádná konkrétní iniciativa však není na stole.

V zámoří čile pokračuje výsledková sezóna. Včera se pomyslného pultíku pro zveřejňování čísel ujala Bank of America. Ta smetla konsensuální odhady díky kombinaci silnějšího růstu a rozsáhlejších nákladových úspor. Akcie v návaznosti vzrostly o více než 4 %. Zcela opačným směrem (a s mnohem větší magnitudou) se vydaly akcie Netflix. Společnost specializující se na streamování videa zklamala investory statistikami o přírůstcích nových uživatelů za druhé čtvrtletí. Na domácím americkém trhu jich přibylo 674 tis, což je hluboko pod konsenusální odhadem 1,23 mil. Neohromil ani přírůstek zahraničních uživatelů (4,47 mil. vs 5,11 mil.). Zklamal i výhled na další čtvrtletí. Akcie tak v poobchodní fázi reagovaly oslabením o 14 %.



Jan Šumbera, analytik