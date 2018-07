Koruna na pozitivní vlně regionu

Koruně se podařilo mírně zpevnit pod hranici 25,90 za euro. Spíše než domácí fundamenty za tímto posunem hledejme pozitivní vlnu regionu střední a východní Evropy. České měně, polskému zlotému a maďarskému forintu se tak po několika etapách oslabování podařilo část předchozích ztrát korigovat.

Převážně rostoucí výnosy jádrových zemí eurozóny (především Německo a Francie) se v první polovině pondělí pozitivně podepsaly i na zpevnění eura, které se tak přehouplo zpět na úroveň 1,170 dolaru za euro. Dobrá nálada se souběžně s tím podepsala i na rizikovějších měnách regionu, kam spadá již zmiňovaný forint, zlotý i koruna. Z pohybu domácí měny však jasně pozorujeme, že k nastartování výraznějšího trendu zpevňování bude potřeba mnohem citelnější změny nálady investorů, než byla ta včerejší, dost možná i krátkodobá.

Byť si česká ekonomika vede dobře – podle červencové zprávy OECD by letos měla růst tempem 3,8 % – investoři se do tuzemských aktiv příliš nehrnou. Vzhledem zahraničnímu dění je dobré si udržovat zdravě opatrný přístup. Nezapomínejme totiž, že na koruně stále sedí určitá část „horkého“ kapitálu. A k tomu, aby tyto zdroje odpluly, by mohlo nahrát hned několik fundamentů – některé z nich, sice ne v přímé souvislosti s měnou, zmínila i OECD.

Tím prvním je eskalace obchodních válek projevující se na výkonnosti našich obchodních partnerů. Jak OECD ve své červencové zprávě uvedla, česká ekonomika je vzhledem ke své proexportní povaze náchylná na narušení světového obchodu. A nejedná se pouze o navázání na sousední Německo, nad kterým, byť prozatím tiše, visí například hrozba možného uvalení amerických cel na dovoz automobilů z EU. Problém by pro českou ekonomiku znamenal i tvrdý brexit s tím, že Velká Británie je pro ČR zemí, kam proudí třetí největší objem exportu s přidanou hodnotou.

Na téma obchodních válek se rozpovídal i guvernér ČNB Jiří Rusnok. Podle něj by případná americká cla na dovoz automobilů z EU měla stejný dopad na českou ekonomiku jako na německou a všechny ostatní v rámci unie. „Některá pracovní místa by při potenciální obchodní válce USA a EU zmizela. Na druhou stranu, ‚paradoxně? by to pomohlo vybalancovat domácí ekonomiku, která vykazuje známky přehřívání, především na trhu práce,“ přepisuje Rusnokova slova agentura Bloomberg.

Mezi rozbušky, které svou sílu již předvedly, patří výprodej aktiv na rozvojových trzích. V tomto směru jsme byli svědky hromadného úprku investorů, který se na koruně projevil proražením hranice 26,00 za euro. Tento výprodej vedle některých regionálních geopolitických aspektů, které se ve výsledku přelily do ostatních emerging markets, povzbudila i politika americké centrální banky, jež se vydala na ještě rychlejší cestu utahování měnových podmínek prostřednictvím úrokových sazeb.

Spíše tedy než domácí dění korunu ohrožuje to zahraniční. Ostatně nejlépe to potvrdila reakce kurzu poté, co Česká národní banka v červnu zvýšila sazby o několik měsíců dříve, než jak stojí v prognóze. Výraznější dopad neměla ani o 0,6 procentního bodu vyšší červnová inflace srovnaná s inflačním cílem na 2 %. Podobně zůstala koruna imunní i vůči celému procesu vzniku vlády.

Pokud se tedy globální nálada uklidní, korunový apetit některých investorů by se mohl opět vrátit. V opačném případě bychom mohli být svědky dalšího oslabení, přičemž v některých scénářích nemůžeme vyloučit opětovný atak hranice 26,00 za euro.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. Koruna se aktuálně obchoduje na 25,86 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,83 až 25,92 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 21,95 až 22,19 USDCZK.*

Euru zahájilo nový týden pozitivně, a to i přes absenci klíčových dat. Dnes se budeme soustředit na dolar, který má před sebou vystoupení šéfa Fedu před americkým Kongresem. Jerome Powell jednak představí pololetní hodnocení měnové politiky centrální banky a následně bude odpovídat na dotazy senátorů.

Vzhledem ke znění pololetní zprávy Fedu o měnové politice čekáme spíše více jestřábí komentář odpovídající nastavenému výhledu pozvolného zvyšování úrokových sazeb. Sledované budou rovněž jakékoliv zmínky na téma dopadů obchodních válek na americkou ekonomiku, jelikož v tomto byl Fed prozatím celkem strohý. Jestliže se naše očekávání splní, pro dolar by mohl vzniknout určitý prostor ke zpevnění. I ten bude ale omezen, jelikož již dnes trh očekává – v souladu s prognózou Fedu – letos zhruba dvě kola úrokových hiků, a to v září a v prosinci.

Vedle vystoupení šéfa Fedu bude v rámci USA zveřejněn výsledek průmyslu za červen. Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje slabší na 1,171 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 94,48 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,165 do 1,179 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.