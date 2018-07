Summary: Bank of America nabídla příjemné zpestření

?USA:

Tržby Bank of America (Investiční tipy) sklouzly o 3 % yoy na 22,6 mld. USD, což je sice mírně nad konsensem trhu, nicméně důvodem jsou hlavně nejádrové položky. Jádrové tržby se již držely predikcí. Efficiency ratio, což je podíl provozních nákladů na celkových tržbách, poklesl na 57,5 % (-2 p.b. yoy), indikuje tak nadále se zlepšující profitabilitu banky. Ta se spolu s příjmy z kapitálových trhů a z kreditních karet postarala o překonání konsensu ve spodní linii výsledovky. Čistý zisk na akcii meziročně vyskočil o 35 % na 0,64 USD (predikce 0,57 USD). V následujících řádcích se podíváme na zoubek detailnějším metrikám:





Kapitálové trhy: Výnosy dominantního FICC segmentu těžily z příznivějšího prostředí pro makro produkty, díky čemuž se posunuly vzhůru o 2 % yoy. Akciové trhy mají za sebou velice neklidné období zvýšené volatility, což se příznivě podepsalo na příjmech z obchodování s akciemi a hlavně deriváty (+20 % yoy). Odtud taky plyne překonání konsensu

Úvěrová činnost: Výnosová křivka se za uplynulý kvartál výrazně zploštila. Krátký konec je tlačen vzhůru utahováním měnových kohoutků americkým Fedem, zatímco delší konec je držen u země pořád nízkými inflačními očekáváními. V tomto prostředí nedokázala Bank of America zvednout čistou úrokovou marži, která mezikvartálně stagnuje na 2,39 % (+4 bps yoy). Situaci však trochu pomohl objem poskytnutých úvěrů, jenž meziročně nabobtnal o 2 %, i když proti předešlému čtvrtletí také stagnoval. Tyto dva fakty se slévají do čistého úrokového výnosu ve výši 11,8 mld. USD (+0 % qoq; +5 % yoy). Náklady na vytvořené rezervy dosáhly 830 mil. USD a potěšila lepší kvalita úvěrového portfolia – poměr klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech poklesl o 10 bps yoy na 0,66 %.

Kapitálová pozice: Kapitálová přiměřenost vyjádřená ukazatelem CET1 se prostřednictvím klesajících rizikově vážených aktiv zlepšila o 20 bps qoq na 11,5 %. Nadále se tak nachází vysoko nad doporučovanou regulatorní hranicí. Firemní supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům bez ohledu na rizikovost jednotlivých tříd aktiv) se drží na 6,7 %. Návratnost vlastního kapitálu (ROTCE) byla díky daňové reformě katapultována až na 15,2 % (+420 bps yoy).

Sečteno a podtrženo, kvitujeme zejména lepší profitabilitu banky jako takové. Vezmeme-li v úvahu, že současná volatilita trhů nemusí (a nebude) trvat věčně, a zároveň se nedaří podpořit růst čisté úrokové marže, je lepší nákladová efektivita banky velice příjemným zpestřením.

Akcie Bank of America nabírají 2 %.

EVROPA:

Deutsche Bank

Pro akcionáře Deutsche Bank začal tento týden velice dobře. Management dnes předběžně oznámil výsledky za poslední kvartál, ve kterých představil nečekaně dobrá čísla. Jak tržby, tak čistý zisk by měly skončit nad konsensem trhu. Tržby by měly dosáhnout 6,6 mld. EUR (predikce 6,4 mld. EUR) a čistý zisk dokonce až 400 mil. EUR (predikce 160 mil. EUR). I když za to částečně můžou i jednorázové a čistě účetní operace, po dlouhé době dostali investoři Deutsche aspoň nějakou dobrou zprávu. Nutno však dodat, že osekávání nákladů a aktivit banky s sebou nese i neduhy jako například ztrátu tržního podílu - příjmy z obchodování na kapitálových trzích se propadly o dalších 15 % yoy, zatímco trhy počítaly s 10% poklesem.

Více se dozvíme již příští středu, kdy banka vypustí kompletní sadu čísel za předešlý kvartál.

Akcie Deutsche dnes posilují o 8 %.