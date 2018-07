Výhled na tento týden: Obchodní válka a hospodářské výsledky firem, dvě hlavní témata

Investoři budou nadále ostražití ohledně obchodní politiky USA vůči Číně. Kromě toho se naplno rozjede výsledková sezóna za 2Q. Očekáváme, že by výsledky společností měly přinést pozitivní náladu mezi investory, ale ti budou zřejmě stále opatrní a mít v patrnosti potenciální riziko z uvalení dalších cel mezi USA a Čínou.



Z domácích informací zmíníme zahájení výsledkové sezóny za 2Q18 pátečními výsledky Unipetrolu. Očekáváme EBITDA na úrovni 3,6 mld. Kč (-41 % r/r, zahrnuje možné pojistné plnění). Výrazný meziroční propad je kvůli jednorázovým položkám z minulého roku (pojistné plnění) a letošní plánované odstávce v Kralupech. Cena akcií zřejmě nebude ovlivněna kvůli očekávané nabídce na vytěsnění minorit ze strany PKN Orlen (oček. 380 Kč/akcii).

Z makroekonomického výhledu se v USA zaměříme na pondělní maloobchodní tržby (oček. 0,6 po 0,8 % m/m) a úterní průmyslovou produkci (oček. 0,5 po -0,1 % m/m). V Číně se zaměříme na pondělní data o HDP za 2Q18 (oček. 6,7 po 6,8 % r/r) a průmyslovou produkci (oček. 6,5 po 6,8 % m/m).

Zprávy z trhu

Kromě pokračující obchodní války mezi USA a Čínou investoři v uplynulém týdnu sledovali rozjezd výsledkové sezóny za 2Q. USA s Čínou si nadále vyměňují navzájem další „výhružky“ o objemu zboží, které bude potenciálně zatíženo novými cly. Každá nová informace má vliv na ceny rizikových aktiv. Velké americké banky (JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo) v pátek přinesly smíšené výsledky, což investoři ohodnotili negativně. Jen připomínáme, že celkově se očekává, že druhý kvartál opět přinese meziročně velmi silné výsledky společností. Zámořské trhy předvedly růst téměř o dvě procenta, hlavní evropské indexy pak uzavřely týden se zisky do 1 % t/t. Podobně na tom byla pražská burze, kde si index PX připsal 0,7 % na 1 085 bodů.



Největší propad v rámci pražské burzy zaznamenaly akcie CME (-2,3 % na 89,5 Kč). Společnost uvedla, že rozdělí dříve oznámený prodej slovinských a chorvatských televizí do dvou samostatných operací. Investoři to mohou vnímat spíše jako potenciální zpoždění zmíněné transakce, kdy management očekával dokončení na přelomu 2 a 3. čtvrtletí. Naopak nejvíce rostly akcie Avastu (+10,2 % na 70,5 Kč). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Odhadujeme, že si titul postupně získává nové investory, kteří vyčkávají na zveřejnění výsledků za 2Q a na možné zařazení titulu do indexů FTSE 250 (oček. po prázdninách).