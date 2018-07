Předseda vlády k výstavbě jádra

Předseda vlády Babiš v sobotní MfD ohledně výstavby nových bloků v JE Dukovany řekl, že by Dukovany vložil do dceřiné společnosti, které by poskytl záruky ČEZ a ve druhé řadě stát. Jako možnost vidí i přizvání JV partnera do takového projektu. Vláda pak pracuje na další možnosti, kterou je přímý odkup malé části ČEZ státem. Rozdělení ČEZ podle něj není potřeba (MfD, Reuters).

To je relativně silné prohlášení (vzhledem k tomu, že vláda získala důvěru) a zdá se, že rozdělení ČEZ (které bychom viděli jako nejpříznivější pro minoritní akcionáře) v současnosti není “na stole”. Výstavba jádra v rámci ČEZ se státními zárukami by sice mohla snížit náklady financování projektu, ten by byl nicméně podle nás na současných cenách elektřiny okolo 40-45 EUR/MWh stále NPV negativní. Výhled pro ceny elektřiny na 40-50 let dopředu je pak kvůli rostoucímu podílu obnovitelných zdrojů s vysokými investičními, ale velmi malými provozními náklady značně nejistý. Zprávu vidíme pro dnešní obchodování jako negativní, ale o způsobu financování výstavby jádra ještě bude mnoho diskuse. Rozhodnout by se mělo do letošního listopadu.



Petr Bártek, analytik