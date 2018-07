Pozor na cestování se zvířaty. Tohle všechno musí splňovat

V době dovolené nemusíte rozhodně nechávat svého domácího mazlíčka doma. Ať už s ním pojedete do zahraničí autem, nebo poletíte, vždy byste měli znát pravidla přepravy zvířat. Mezi ty základní patří pas a očkování proti vzteklině.

Pro některé lidi jsou mazlíčky jako děti, a tak není divu, že bez nich nechtějí odjet ani na kratší dovolenou. Pro zvířata ale platí jiná pravidla, ať už cestujete autem či autobusem, nebo do vysněné destinace letíte. O podmínkách teď informovala Státní veterinární správa (SVS).

Podobně jako lidé musejí mít i zvířata při cestách do zahraničí vlastní pas. Pořídíte ho u schváleného veterinárního lékaře. V dokladu musí být uveden chovatel, který zvíře doprovází. Pokud jde o někoho jiného než majitele, potřebuje také jeho souhlas.

Zároveň musí být mazlíček označen mikročipem splňujícím příslušné normy. Pokud máte doma už staršího společníka, uznává se také tetování. Ale pouze v případě, že je čitelné a navíc bylo prokazatelně provedeno před červencem 2011. Cestovat můžete maximálně s pěti "menšími" zvířaty. Výjimkou jsou speciální akce jako třeba soutěže.

Zvířata, která jsou starší 12 týdnů, musí mít také platné očkování proti vzteklině. "Cestovat může zvíře až 21 dní po jeho provedení nebo v případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, hned," informoval mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Všechna tato pravidla platí pro cestování se zvířaty "v zájmovém chovu" do zemí Evropské unie. Jde o běžné domácí mazlíčky, jako jsou psi, kočky, fretky, morčata nebo třeba králíci. Do Velké Británie, Irska, na Maltu či do Finska pak musí být pes odčerven 120 až 24 hodin před překročením hranic.

V případě, že jedete sami autem, už nic dalšího řešit nemusíte. Pokud ale využijete služeb některého z dopravců, je dobré vše domlouvat už při rezervaci jízdenek. Některé společnosti mají omezení pro přepravu zvířat, některé nepřevážejí němé tváře vůbec.

Pokud na dovolenou letíte, musí zvíře i s přepravkou splnit váhový limit osm kilogramů, abyste si ho mohli vzít na palubu letadla. Výjimku mají jen certifikovaní asistenční psi. Při překročení této hranice se váš mazlíček "poveze" v zavazadlovém prostoru, který je ale dostatečně klimatizován.

Stejně jako u pozemní dopravy i u leteckých společností si raději zjistěte, zda vůbec službu přepravy zvířat poskytují. Nejlepší to je nahlásit už při rezervaci letenek. Především nízkonákladové aerolinky vůbec zvířata nepřepravují. Mezi ty patří třeba Ryanair nebo EasyJet.

Pokud cestujete do zemí mimo Evropskou unii, vždy si pravidla pro dovoz zvířat zjistěte. "Buď přímo u kompetentní veterinární autority, nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země," doporučuje Vorlíček ze SVS. Jiné podmínky platí také pro přepravu velkých zvířat.