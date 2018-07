Ledger zaznamenal loni rekordní zisk

Známá hardwarová peněženka pro kryptoměny, Ledger, si vede vcelku dobře. Za loňský rok totiž bylo na celém světě prodáno okolo 1 milionu kusů tohoto zařízení, přičemž nejpopulárnější byl model Ledger Nano S. Zvýšený prodej peněženek přinesl stejnojmenné francouzské společnosti založené v roce 2014 zisk zhruba 25 milionů dolarů. V rozhovoru s časopisem Forbes to řekl ředitel společnosti Pascal Gauthier. Ledger nyní pracuje také na vývoji peněženky pro B2B (business-to-business) využití. To by mohlo znamenat vstup na nové trhy.

Tím však ambice Ledgeru nekončí, což ukazuje částka 75 milionů dolarů, kterou se společnosti do ledna tohoto roku podařilo od investorů získat. Investované finanční prostředky mají být použity na další rozvoj společnosti. Ledger plánuje navíc další fázi možných investic do svého rozvoje. V tomto případě se spekuluje také o zájmu investorů z řad technologických gigantů typu Siemens, Samsung nebo Google.

Rychlý růst ziskovosti Ledgeru připisuje Gauthier zejména poptávce po kvalitních a bezpečných hardwarových peněženkách, které mohou být využívány při podpisu transakcí. Ač je bitcoinový blockchain považován za velmi bezpečný, je zde určitý problém právě při podpisu transakcí. V tom vidí Gauthier i příležitost k vývoji technologicky kvalitní USB peněženky, který odráží požadavky zákazníků na bezpečné transakce.

Bezpečné offline peněženky pro bitcoin a další kryptoměny nejsou vždy bezproblémovým řešením. Nedávno se teprve 15letému „hackerovi“ podařilo dostat do modelu Nano S za pomocí zneužití PIN kódu. K tomu však bylo potřeba mít výrobek fyzicky u sebe. Vlastníci Nano S tak mohou v noci klidně spát a nemusí mít obavy, že by jejich bitcoiny a altcoiny uložené v peněžence byly ohroženy.

Zájemci o offline peněženku Ledger Nano S jej pak mohou jednoduše zakoupit přímo v e-shopu výrobce.

