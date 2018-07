Trump chce znovu kandidovat. Nevidí nikoho, kdo by ho porazil

Americký prezident Donald Trump poprvé potvrdil, že se plánuje ucházet i o druhé volební období. Dvaasedmdesátiletý Trump bude za chvíli v polovině svého čtyřletého mandátu, už ale myslí na volby v roce 2020. Je navíc přesvědčený, že jej nikdo z Demokratické strany nemůže porazit.

Svůj záměr znovu kandidovat prozradil Trump v exkluzivním rozhovoru s britským novinářem Piersem Morganem na palubě speciálu Air Force One před cestou do Skotska. Zveřejnil jej list Daily Mail.

"Nikdy nevíte, jak na tom budete se zdravím a tak," začal Trump odpovídat na otázku, jestli bude znovu kandidovat.

"Vypadáte dobře," přerušil jej Piers Morgan. Trump potvrdil, že se cítí skvěle a má zájem v úřadu pokračovat. "Mám to v plánu. Vypadá to, že všichni chtějí, abych kandidoval," je přesvědčený Donald Trump.

Na otázku, jestli vidí mezi demokraty soupeře, který by jej mohl porazit, Trump rezolutně odpověděl: "Ne, nikoho nevidím. Znám je všechny a nikoho nevidím!" je přesvědčený americký prezident. Demokraté podle něj nemají správného kandidáta a tak levicové voliče nečekají jen dva roky s Donaldem Trumpem, ale rovnou dalších šest.

Trump už se na volby poctivě připravuje a jeho tým vybral zhruba půl miliardy korun. To, jaká bude jeho pozice, ale naznačí letošní podzim, kdy Ameriku čekají volby do třetiny Senátu a celé Sněmovny reprezentantů. Pokud by republikáni ztratili kontrolu nad některou z komor Kongresu, znamenalo by to pro Trumpa velké problémy po zbytek volebního období a mezi republikány by mu mohl vyvstat vyzyvatel do primárek.