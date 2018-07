Poslanci odjeli na prázdniny. Schvalovat zákony budou až v září

Po téměř devítiměsíčním vyjednávání o nové vládě začaly poslancům prázdniny. A zřejmě se jich nemohli dočkat, protože už začátkem týdne si odhlasovali, že volno budou mít už o něco dříve. Některé jednací body, které měli původně na programu dnes, tak byly odloženy až na září.

Platový strop pro politiky, úprava evropské směrnice GDPR a další desítky bodů, které měla dnes projednat sněmovna, se odkládají na září. Politici totiž vyráží na dovolenou.

"Já letos velkou část prázdnin strávím na maltě, protože rozšiřujeme mateřskou školku, stavíme školu, ale kromě toho si najdu čas i na něco jiného, určitě budu dva týdny s dětmi na skautském táboře," prozradil své plány poslanec Martin Kupka (ODS).

Šéf SPD Tomio Okamura spojí cestování se setkáváním s voliči. Chystá se na vinobraní, letecké dny nebo městské slavnosti - třeba do Domažlic.

Aktivní dovolená je letos u poslanců hodně v kurzu. Někteří budou trávit svůj volný čas především na horách, a to jak v zahraničí, tak u nás v Česku.

"Jedeme letos na Šumavu, pak jedeme ještě s partou kamarádů a bratry do Krušných hor a zároveň bych prázdniny využila k návštěvám zařízení pro ohrožené děti," řekla Olga Richterová (Piráti).

Cílem odpočinku našich zákonodárců jsou i letoviska u moře. Pro některé je to každoroční tradice. Za mořem do Chorvatska míří šéf ODS Petr Fiala a pozadu nezůstává ani předseda vlády Andrej Babiš. "Co se týká zahraničí, tak tam máme v plánu jet do Řecka k moři i s rodinou na pár dní," prozradil.

To prezident Miloš Zeman už má dovolenou ve Veselí za sebou. Ovšem na Pražském hradě ho nenajdete. Prázdniny bude trávit na zámku v Lánech.