Mezi USA a Čínou se bouří, dolar roste. NASDAQ na historickém maximu.

Druhý červencový týden se nesl ve znaku růstu. A přestože obavy z obchodního konfliktu mezi USA a Čínou z očích investorů jen tak nevymizí, očekávané zisky ve Spojených státech a posilující dolar nahrávají do karet americké ekonomice.

Právě americký dolar se stal za uplynulý týden nejsilnější měnou, oproti jenu se pohyboval na nejvyšší úrovni za posledního půl roku. Bezpečí dolaru pak vyhledávají i investoři. Co se týče akciových trhů, americký index S&P 500 dosahoval v tomto týdnu svých čtyřměsíčních maxim. Index NASDAQ dosáhl svého historického maxima, 13.7.2018 dosáhl hodnoty 7,833. Evropské akcie v odvětví průmyslu a technologií též nezaostávaly a jejich pozitivní vývoj byl podpořen zprávami o vývozu z Číny, které překonaly předpovědi odborníků. Evropský index STOXX 600 posílil o 0.2 %. Na asijském kontinentu napomohlo oslabení japonského jenu akciovému indexu Nikkei povyrůst o 2 %. Zatímco akciové trhy rostly, komodity prodělaly divoký týden. Cena ropy Brent prudce klesla ve středu a již se navzpamatovala, drží se tedy okolo hladiny $74 za barel. Cena mědi zaznamenala nejdelší pokles od roku 2015. Trh se obává slabší poptávky v důsledku obchodní války mezi USA a Čínou. V neposlední řadě prázdninový týden přivanul rozhodnutí soudu v Los Angeles pro společnost Johnson & Johnson zaplatit pokutu ve výši $4,7 mld. Soud prokázal, že rakovina 68leté ženy souvisela s využitím kosmetických přípravků značky Johnson & Johnson a rodina zesnulé tak obdrží odškodnění. Johnson & Johnson je celosvětově největší společností zabývající se zdravotní péčí, bude zajímavé sledovat, jak na tuto potvrzenou nepříznivou zprávu budou reagovat její akcionáři.

Makroekonomický kalendář pro následující týden Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek Pondělí 16.7.2018 Čas Země Událost Důležitost Bude doplněno Schůzka Trumpa s Putinem

Vysoká 14:30 Maloobchodní prodeje (bez aut) za červen Vysoká 16:00 Podnikové zásoby za květen Střední Úterý 17.7.2018 Čas Země Událost Důležitost 00:45 Index spotřebitelských cen (CPI) za Q2 Střední 03:30 Zápis ze zasedání centrální banky Vysoká 10:00 Projev předsedy BOE (Carney) Střední 15:15 Průmyslová produkce

za červen Vysoká 16:00 Projev předsedy FEDu (Powell) Vysoká Středa 18.7.2018 Čas Země Událost Důležitost 10:30 Index spotřebitelských cen (CPI) za červen

Střední 11:00 Index spotřebitelských cen za červen Vysoká 13:00 MBA Žádosti o hypotéku

Vysoká 14:30 Nově zahájené stavby domů za červen

Střední 14:30 Stavební povolenky

za červen Střední 16:00 Projev předsedy FED (Powell) Vysoká 16:30 Destilovaná paliva - Týdenní změna

Střední Čtvrtek 19.7.2018 Čas Země Událost Důležitost 03:30 Změna zaměstnanosti za červen Nízká 10:30 Maloobchodní prodeje za červen Nízká 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

Střední 16:00 Conference Board - hlavní ukazatele

Střední Pátek 20.7.2018 Čas Země Událost Důležitost 08:00 Index cen výrobců (PPI) za červen Střední 14:00 Projev člena FED (Bullard)

Vysoká 14:30 Index spotřebitelských cen (CPI) za červen

Střední 14:30 Maloobchodní prodeje za červen Střední

