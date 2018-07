Summary: Citigroup ve srovnání s JP Morgan pokulhává, tíží ji investiční bankovnictví

Citigroup Kvartál se s kvartálem sešel a Citigroup opět ve srovnání s JP Morgan pokulhává, i když sami o sobě nejsou výsledky žádnou tragédií. Tržby se růstem o 3 % yoy na 18,5 mld. USD držely konsensu. Efektivita banky vyjádřená metrikou efficiency ratio (provozní náklady děleno tržby) se zlepšila poklesem tohoto ukazatele o 1 p.b. yoy na 58 %. Čistý zisk na akcii vyskočil díky dopadům daňové reformy o 25 % yoy na 1,62 USD, čímž překonal predikce trhu o cca 6 centů. Pozitivní překvapení bylo způsobeno rozšířením čisté úrokové marže a nečekaně nízkými rizikovými náklady. Následující řádky poskytnou hlubší náhled do výsledků banky: · Finanční trhy: Výnosy z obchodování na finančních trzích sklouzly meziročně o 1 %, což je nešťastná zásluha především slabého výkonu FICC segmentu. Ten kvůli vysoké srovnávací bázi, náročnějšímu tržnímu prostředí a (pravděpodobně) nižší expozici na komodity odepsal ze svých výnosů 6 % yoy. Naproti tomu výnosy z obchodování na akciových trzích vyskočily o 20 % yoy. Management cituje dobrý výkon napříč všemi produkty. Moc nepomohlo ani investiční bankovnictví, jehož výnosy klesly o 7 % yoy, navzdory tomu, že jsme pozorovali v uplynulém kvartálu zdravou aktivitu na poli fúzí a akvizic a primárního úpisu akcií. · Úvěrová činnost: Výnosová křivka se za uplynulý kvartál výrazně zploštila. Krátký konec je tlačen vzhůru utahováním měnových kohoutků americkým Fedem, zatímco delší konec je držen u země nadále nízkými inflačními očekáváními. Tady musíme zaměstnance Citibank pochválit, protože se jim i v tomto tržním prostředí podařilo rozšířit čistou úrokovou marži na 2,70 % (+6 bps qoq). Průměrný objem poskytnutých úvěrů nabobtnal o 5 % yoy na 670 mld. USD, což v kombinaci se zmiňovanou silnější úrokovou marží vyústilo meziročně v 10% nárůst čistého úrokového výnosu (+5 % qoq). Vytváření rezerv si ze zisku ukouslo 1,8 mld. USD (+6 % yoy), což je podstatný rozdíl proti konsensu trhu (2 mld. USD). Poměr klasifikovaných úvěrů k celkovým úvěrům zůstává na 2,3 %. · Kapitálová pozice: Po předešlém zhoršení je nyní ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 na 12,1 %, jelikož se jak kapitál tak rizikově vážená aktiva v podstatě nehnuly. Firemní supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům bez ohledu na rizikovost jednotlivých tříd aktiv) lehounce ubralo na 6,6 % (-10 bps qoq). Návratnost vlastního kapitálu (ROTCE) se dostává na 10,8 % (+3 p.b. yoy), což je samozřejmě zásluha především daňové reformy. Abychom to nějak shrnuli, výsledky mohly být rozhodně lepší. Chválíme překonání konsensu a excelentní výkon úvěrové činnosti. Nicméně neuspokojivá čísla z investiční divize (zejména ve srovnání s konkurencí) nás nutí krotit nadšení. Podobně to asi vidí také trhy, jelikož akcie Citi posílají dolů o 3 %. JP Morgan

Na druhém čtvrtletí roku zanechaly stopu obchodní rozepře mezi USA a zbytkem světa. Výsledkem byla vysoká volatilita na trzích, což se pozitivně projevilo také na výnosech bank. Tržbyposkočily vzhůru o 10 % yoy na 28,4 mld. USD, zatímco čistý zisk na akcii až o 35 % yoy na 2,30 USD. Konsensus byl v obou případech nastaven o něco níže, konkrétně na 27,3 mld. USD a 2,17USD. Efektivita banky vyjádřená metrikou efficiency ratio (provozní náklady děleno tržby) se bohužel trochu zhoršila nárůstem tohoto ukazatele o 1 p.b. yoy na 56,5 %. Za překonání predikcí si medaili odnášejí výnosy z kapitálových trhů a nízké rizikové náklady. Více detailů přiblíží následující řádky:



• Investiční divize: Příjmy z obchodování na finančních trzích vylétly vzhůru o 13 % yoy na 5,4 mld. USD. Nepočítaje daňovou reformu by byl růst dokonce 16 %. Výnosy dominantního FICC segmentu se posunuly se vzhůru o 8 % yoy díky podpoře ze strany komodit. Příjmy z obchodování na akciových trzích naproti tomu dosáhly 25% yoy růstu a to zejména díky derivátovým produktům. Za to můžeme pravděpodobně děkovat vysoké volatilitě trhů během tohoto čtvrtletí. Značné oživení na poli primárního úpisu akcií vytlačila tržby investičního bankovnictví vzhůru o 13 % yoy.

• Rizikové náklady: Čistému zisku pomohly vytvořené rezervy stagnující na 1,2 mld. USD. Konsensus přitom stejně jako naposled předpokládal hodnotu až 1,5 mld. USD. Opakuje se nám scénář předešlých kvartálů, kdy vytváření rezerv vznikalo hlavně na portfoliu kreditních karet, přičemž tyto rezervy nyní dosahují 3,4 % celkového objemu úvěrů na tomto produktu (konkrétně 140 mld. USD). Rozpouštění rezerv se pak odehrávalo hlavně na korporátních úvěrech (sektor Oil&Gas) ale také v retailovém bankovnictví. Odpisy nedobytných úvěrů zůstávají na 1,25 mld. USD.

• Úvěrová činnost: Výnosová křivka se za uplynulý kvartál výrazně zploštila. Krátký konec tlačí vzhůru utahování měnových kohoutků americkým Fedem, zatímco delší konec drží u země pořád nízká inflační očekávání. Čistá úroková marže se meziročně dokonce sesunula, a to na 2,46 % (-5 bps yoy). Predikce udávaly hodnotu 2,48 %. Co se však hnulo vzhůru, byl objem poskytnutých úvěrů o 4 % yoy na 950 mld. USD, díky čemuž se přece jen podařilo zvednout čistý úrokový výnos na 13,5 mld. USD (+10 % yoy). Kvalita úvěrového portfolia se dočkala výrazného zlepšení, když poměr klasifikovaných úvěrů k celkovým úvěrům poklesl na 0,56 % (-9 bpq qoq).

• Kapitálová pozice: V tomto kvartálu šel nárůst rizikově vážených aktiv ruka v ruce s posílením kapitálové pozice. Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 tak zůstává beze změny na 11,9 %. To samé můžeme konstatovat o firemním supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům bez ohledu na rizikovost jednotlivých tříd aktiv), jež se drží na hodnotě 6,5 %. Pozitivní dopady daňové reformy a rostoucí tržby se kladně podepsaly na návratnosti vlastního kapitálu (ROTCE), která dosáhla až 17 % (předešlý rok 14 %).



Suma sumárum, první banka otevřela sezonu velice úspěšně. Vyzdvihujeme hlavně excelentní výsledek investiční, pokles vytvořených rezerv a růst úvěrů.



Akcie po dobrém otevření trhu obrátily a momentálně klesají o 0,2 %.