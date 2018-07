JPMorgan hlásí rekordní zisk. K možným dopadům obchodního sporu mlčí

JPMorgan hospodařila ve druhém čtvrtletí s rekordním ziskem 8,3 miliardy USD . Největší americké bance podle aktiv se dařilo mimo jiné v obchodování na dluhopisových trzích, kde příjmy překonaly odhady. Firma dnes ústy svého šéfa konstatovala, že pozoruje dobrý globální hospodářský růst, a to především ve Spojených státech, kde se nálada mezi spotřebiteli a podnikateli pohybuje vysoko.

„Rovněž chceme připustit, že globální konkurence houstne,“ uvedl také v dnešní výsledkové zprávě generální ředitel Jamie Dimon.

Čistý zisk bance stoupl meziročně o 18 %, zatímco analytici čekali nárůst pouze o 9,4 %. Zisk na akcii dosáhl 2,29 USD, meziročně to je víc o 26 %. V prvním čtvrtletí bylo ale toto číslo ještě o 3 % lepší.

Příjem za tři měsíce do června dosáhl 28,39 miliardy USD, o 6 % více než před rokem a nad tržním odhadem 27,34 miliardy USD. Příjmy z obchodování na dluhopisových, komoditních a devizových trzích přitom dosáhly za tři měsíce od dubna do června 3,45 mld. USD . Tržní odhad podle analytiků Bloombergu byl 3,20 miliardy USD .

JPMorgan tak neoficiálně zahájila sezónu zveřejňování hospodářských výsledků za uplynulé čtvrtletí. Investoři si teď mohou udělat první názor na to, jak se finančním obrům na Wall Street zhruba dařilo. Sama JPMorgan ještě v květnu tvrdila, že v divizi obchodování na trzích očekává kvůli několika mimořádným odpisům stejně velký příjem jako před rokem. Vykazované číslo je ale nakonec o 13 % vyšší na 5,4 miliardy USD. Analytici předpovídali částku o půl mmiliardy nižší, podotýká CNBC.

Akcie firmy v předburzovní fázi rostly až o více než 1 %, zisky ale postupně umazávaly, naposledy na +0,6 %. Investoři by ještě chtěli slyšet, co Dimon onou konkurencí míní, co si myslet o vyšších výdajích a proč banka nepřišla s žádnou prognózou. Navíc se vkrádá mnohem zásadnější otázka, totiž jak by budoucí hospodaření mohla ovlivnit obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou a její případné dopady na výsledky. Ani tuto odpověď výsledková zpráva dnes podle všeho nenabízí.

Výkonnost titulu za posledních 5 let do čtvrtka 12. července 2018 ukazuje následující graf: