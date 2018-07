Otazníky nad komoditami

• Po silném začátku letošního roku je výhled pro komodity čím dál komplikovanější, protože se začínají objevovat stále další vlivy, které jdou proti nim.

• Několikaměsíční zlepšení surové (crude) ropy začalo opadat poté, co skupina zemí produkujících ropu (OPEC+) dospěla k souhlasu, že zvýší těžbu za účelem stabilizace ceny.

• Vzácné a polovzácné kovy mezitím znevýhodnila trvající síla dolaru a odchylující se směr centrálních bankovních sazeb. Průmyslové kovy kolísaly při objevujících se náznacích toho, že některé z největších světových zdrojů růstu, například Čína, vykazovaly známky zpomalení.

Zotavení hlavních zemědělských produktů, které jsme zdůrazňovali ve výhledu na druhé čtvrtletí, se zarazilo, když se obchodníci začali obávat napětí způsobenému obchodní válkou. Ta ohrozila americký vývoz kukuřice do Mexika a především sójových bobů do Číny. Základy ovšem nadále zůstávají oporou s ohledem na předpoklad globálního utužení základů, které by mělo vést ke značnému čerpání zásob během aktuálního zemědělského roku 2018/2019.

Současná masivnost americké ekonomiky ve srovnání se zbytkem světa vedla k rozdílům v monetární politice Federálního rezervního systému a dalších významných centrálních bank. Globální ekonomika jako taková zažívá náročnější období – dolar posiluje a situace likvidity je napjatější, zejména v rozvíjejících se ekonomikách, které nesou těžší břemeno zadlužení.

K tomu navíc současné riziko obchodního protekcionismu vede k otázkám ohledně dopadu na růst a následný vývoj poptávky. To je potenciálně jeden z největších problémů, jimž budou komodity v následujících měsících čelit.



Indexy ekonomického překvapení Citi, které měří datová překvapení vztažená k tržním očekáváním, ukazují za poslední dobu zhoršení u hospodářských dat hlavních ekonomik, zejména Číny.

Pokud se USA a Číně nepovede dosáhnout kompromisu, co se týče obchodu, globální obchodní válka by mohla představovat větší problém. Takový vývoj by ještě více zkomplikoval růst a následnou poptávku po různých komoditách od energie po kovy, současně by potenciálně mohl hodit záchranné lano vzácným kovům.



Ve druhé polovině roku 2018 možná ropu crude zpočátku podpoří silná poptávka i přetrvávající geopolitická rizika spojená s obavami ohledně dodávek z Venezuely a Iránu. Vzhledem k tomu, že se blíží termín zavedení amerických sankcí. Tyto obavy by ale nakonec mohlo nahradit proměňující se zaměření na růst poptávky. Ta se nejspíš začne v rozvíjejících tržních ekonomikách zpomalovat.



Saúdská Arábie a Rusko jako by namalovaly do písku hranici 80 dolarů za barel jakožto úroveň, nad níž se může začít objevovat destrukce poptávky. Na základě toho se držíme názoru, že ropa Brent crude zůstane v následujících měsících v rozmezí 70 až 80 dolarů za barel, než se před koncem roku začne projevovat tlak na cenu.



Kvůli rizikům zásob, která se objevila během druhého čtvrtletí, přidáváme ropě Brent rizikovou prémii ve výši 4 dolarů za barel a předvídáme cenu na konci roku 70 dolarů za barel. U ropy WTI zůstáváme beze změny u předpokladu 62 dolarů za barel.





Zdroj: Saxo Bank

Klesající zlato?

Výsledky zlata během června prudce poklesly, když se tento kov pokoušel ubránit silnějšímu dolaru a jestřábímu postoji šéfa Fedu Powella k pokračující normalizaci amerických sazeb. Tři čtvrtiny možných zisků poklesly poté, co se u obchodníků projevila frustrace, když se zlatu opakovaně nepodařilo prolomit klíčovou rezistenci nad 1360 dolarů za unci.

Sestupný výhled během června náš pozitivní výhled pro zlato poněkud zkomplikoval, ale nezahubil. Negativní korelace zlata vůči dolaru zůstává z krátkodobého hlediska hlavní výzvou, ale vzhledem ke krátko až střednědobému negativnímu dolarovému výhledu, který zdůraznil vedoucí forexové strategie Saxo Bank John Hardy, věříme, že se situace v nastávajícím čtvrtletí obrátí k lepšímu.



Prezident Trump si vybral větší obchodní boje s přáteli i nepřáteli a předpokládáme, že dřív nebo později zaútočí na silnější dolar, který mu komplikuje jeho vizi snížit americký obchodní deficit. Navzdory tomu, že se vytrácí zaměření na inflaci, které bylo na začátku roku jedním z klíčových faktorů, věříme, že investoři budou nadále usilovat o diverzifikaci a ochranu před potenciálně špatně odhadnutými finančními a geopolitickými riziky.

Přestože je krátkodobý technický výhled začátkem čtvrtletí znevýhodněný, stojí za zmínku, že hedgeové fondy snížily býčí sázky na dvouapůlleté minimum. Zlepšený technický výhled by mohl vést k obnoveným nákupům od obchodníků se zaměřením na aktuální dynamiku a technické cenové hladiny.

Chování ceny („price action“) během června ukázalo, že 200denní pohyblivý průměr těsně nad 1300 dolary za unci se stal zásadní hladinou rezistence a je třeba ho znovu dobýt, aby se kupující rozhoupali a vrátili na trh. Domníváme se, že místní podporu lze zavést před dlouhodobou úrovní opory okolo 1236 dolarů za unci (dřívější minimum z loňského prosince, které také odpovídá trendové čáře z minima v prosinci 2015). Naše předpověď ceny ke konci roku činí u zlata 1325 dolarů za unci a u stříbra 17,50 dolarů za unci, což odpovídá poměru XAUXAG 75,7.



Stabilní stříbro

Stříbro zůstává v úzkém obchodovacím rozmezí, které se projevuje už déle než 18 měsíců. Dva pokusy během posledního čtvrtletí, při nichž se mělo dostat nad svůj 200denní pohyblivý průměr, pomohly odstartovat dvě výraznější korekce. Postoje vůči němu tak zůstávají do třetího čtvrtletí poněkud vlažnější, zvláště když se poslední známky ekonomického zpomalení začínají projevovat dalším oslabením u průmyslových kovů.



Zásadním klíčem ke směřování stříbra nicméně bude zlato a vzhledem k našemu pohledu na žlutý kov vnímáme stříbro tak, že bude pokračovat ve vyzývání rezistence a nakonec se posune výš.

Surová ropa (crude) Upside Downside Geopolitická nestabilita a sankce snižují nabídku více, než se očekávalo. Obchodní války a zpomalení rostoucích trhů snižuje výhled na růst poptávky. Růst produkce břidlicové ropy se zpomaluje vzhledem k rostoucím tlakům na náklady a obtížím v dodavatelském řetězci. Výrobci v rámci OPEC i mimo ni nejsou schopni zachovat disciplínu, výsledkem je selhání dohod o zbrzdění výroby. Ochrana proti inflaci a backwardace přitahují poptávku investorů. Zvýšené dodávky od dodavatelů mimo OPEC, např. Kanada, Brazílie a Kazachstán. Vrací se slabost dolaru. Dolar nadále stoupá, jak se globální růst zpomaluje, a projevují se obchodní cla.

Zlato Upside Downside Tržní necenění při příliš vysokém americkém růstu => příliš optimistické ohledně rate hikes (zvýšení signálních úrokových sazeb centrální bankou) => nižší výnosy => slabší dolar. Dolar zůstává, rozdílnost přístupů centrálních bank pokračuje. Špatně vyhodnocená finanční a geopolitická rizika přitahují zvýšenou poptávku, portfolio se rozšiřuje a chrání. FOMC (Federální výbor pro volný trh) zaujímá více jestřábí přístup, jak se zaměření přesouvá od inflace k ovládání cen “bohatých” aktiv. Zlepšený technický výhled vede k silné nákupní reakci od fondů poté, co se net-long snižují na dvouapůlleté minimum.

Ole Hansen, komoditní stratég Saxo Bank

O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě, tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.