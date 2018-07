Polední info: Začíná to vypadat na druhý týden v zeleném

Evropské akcie dnes otevřely výše a zdá se, že by mohly zaznamenat druhý týden zisků. Americké futures ukazují také zelené hodnoty a poukazují na to, že by index Nasdaq mohl zaznamenat rekordní maxima.



Evropa

Euro oslabilo na osmidenní minimum kvůli včerejším makroekonomickým datům o americké inflaci, která posílila očekávání navyšování úrokových sazeb v Americe



Ministerstvo hospodářství uvedlo, že německá ekonomika v květnu zvýšila tempo a většina indikátorů poukazuje na strmější vývoj za 2Q 2018 oproti prvnímu kvartálu



Britská libra dnes oslabila vůči dolaru o 0,7 % kvůli vyjádření Donalda Trumpa, že plán na brexit pravděpodobně znemožní vytvoření obchodní dohody mezi zeměmi. Plán na brexit předpokládá úzké vazby na EU



Finsko obnoví hraniční kontroly během summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, setkání proběhne v pondělí 16. července



DAX +0,2 %



Česká republika

Společnost Uber bude od října evidovat tržby svých řidičů v EET



Státní zemědělský investiční fond informoval, že zemědělci požádali o náhradu škody za loňské sucho ve výši 1,16 mld. Kč (stát počítal s odškodněním ve výši 2 mld. Kč)



Kofola dnes svolala mimořádné zasedání valné hromady na 13. srpna, kde chce diskutovat a schválil snížení kapitálu na polovinu, aby zajistily stávající dividendovou politiku



Trh práce v ČR se přehřívá a vytváří inflační tlaky



Svět

Čínské ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že by Spojené státy neměly využívat duševního vlastnictví k potlačení vývoje v jiných zemích



Společnost Apple se snaží rozšířit úsilí na ochranu životního prostředí tím, že vytvoří $300 milionový fond na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie v Číně



Přebytek obchodní bilance Číny s Amerikou v červnu byl na rekordních maximech téměř 29 mld. USD, analytici očekávají dopady cel na červencových číslech



Dnes budou reportovat výsledky za 2Q společnosti JPMorgan (14:30h), Wells Fargo (16:00h) a Citigroup (17:30h)



Komodity