Žena to ještě nikdy nevzdala, chlapi ano, říká zkušený instruktor kurzů přežití (Video)

„Co nemáš, nepotřebuješ. A co potřebuješ, to má někdo jiný.“ I to v rozhovoru s Lucií Výbornou říká Amar Ibrahim, zkušený instruktor kurzů přežití. „Když dorazíte, sebereme vám mobilní telefon i cigarety. Moraváci někdy přijedou dokonce i s lahvinkou.“

Zdroj: Youtube, kanál uživatele ČRo Radiožurnál