Kofola sníží o více než miliardu korun základní jmění

Akcionáře nápojové společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s. (dále jen Kofola) čeká letos již třetí valná hromada. Tentokrát je z letní dovolené může povolat rozhodování o snížení základního jmění na polovinu, o kterém se má jednat na setkání akcionářů v Ostravě v pondělí 13. srpna.

Pozvánka pro valnou hromadu poodkryla návrh představenstva na snížení základního jmění, po zaokrouhlení, z 2,23 miliard korun na 1,15 miliard korun. Učiněno tak má být dvěma transakcemi. Dojít má ke zrušení zanedbatelného počtu 3 052 akcií, které má sama společnost v držení. Tedy vlastních akcií ve jmenovité hodnotě 305,2 tisíc korun. Hlavní část transakce má proběhnout snížením jmenovité hodnoty každé vydané akcie Kofola ze 100 korun na polovinu. Celkově se má tedy základní kapitál snížit o 1,115 miliardy korun.

Co se stane s prostředky

Tato účetní operace má mít za následek převedení 496 milionů korun na účet ostatní kapitálové fondy. Zbývajících přes 618 milionů korun pak do nově vytvořeného kapitálového fondu. Důvodem těchto roků má být optimalizace struktury vlastního kapitálu. Zajistit má dostatek zdrojů pro budoucí rozdělení mezi akcionáře, a to i při případném přecenění hodnoty dceřiné společnosti HOOP Polska.

Připomeňme, že u „problémové“ společnosti HOOP Polska již došlo k restrukturalizaci, koncentraci výroby do jednoho závodu a propuštění 135 zaměstnanců. Společnost se také dohodla s Nestle na distribuci produktů Nestea na tamním trhu. Již dříve letos Kofola varovala, že případný prodej dceřiné HOOP Polska by mohl jednorázově negativně výrazně ovlivnit hospodářský výsledek, když daná společnost je v rozvaze vedena poměrně vysokou účetní hodnotou. V ohrožení by tak byla dividenda, když by přitom společnost chtěla zachovat svůj cíl výplaty 60 % upraveného čistého zisku. Snížení kapitálu tedy k tomu dává prostor…

AETOS dividendu potřebuje

Zájem na dividendách má jistě majoritní vlastník společnost AETOS, která loni dala svých 56 % akcií do zástavy České spořitelně, když se za úvěrové podpory této banky společně s ČSOB chystala na koupi 12 % akcií Kofola od největšího minoritního akcionáře CED Group, resp. tedy skupiny Enterprise Investors. AETOS tehdy vzhledem ke kupní ceně 440 Kč/akcii vynaložil zhruba 1,177 miliardy korun.

Již letos AETOS na valné hromadě prosadil vyšší dividendu 16,20 korun, oproti návrhu představenstva 13,50 korun. Došlo tak k absurdní situaci na trhu, kdy se akcie Kofola obchodovaly na burzách zhruba týden bez nároku na dividendu a přitom bez rozhodnutí, jak vysoká dividenda bude (a zda třeba vůbec).

V praxi se tak jasně ukázala nesmyslnost stanovování rozhodných dnů u některých společností, kdy datum pro nárok na dividendu předchází datu valné hromady. Tuto ve světě nevídanou praxi lze nalézt ještě u Komerční banky, Philip Morris, STOCK či O2. Za čtvrt století novodobého fungování kapitálového trhu v ČR se bohužel tyto nešvary dávající prostor insider trading nepodařilo vymýtit. Stačilo by přitom tak málo – například úpravy pravidel burzy pro přijetí cenného papíru. Tím by společnosti byly nuceny upravit své nesmyslné stanovy.