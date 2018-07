Unipetrol zvažuje nákup čerpacích stanic

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Transakce by mohla být uzavřena do konce roku. Žádné další detaily nebyly zveřejněny. Reakci na tuto zprávu nečekáme. Na běžné kurzotvorné informace jako je tato nebo např. zveřejněné výsledky nebo nálada na trhu, na tyto zprávy by měl být Unipetrol imunní. Majoritní vlastník Unipetrolu polská společnost PKN Orlen (94 % v Unipetrolu ) hodlá vykoupit zbývající akcie a následně stáhnout Unipetrol z burzy. Cena akcií Unipetrolu by se měla pohybovat kolem úrovně plánovaného výkupu akcií , což je 380 Kč