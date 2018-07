S dítětem do zahraničí: Souhlas obou rodičů

Na fakt, že i malé děti v řadě případů musí mít pas pro cestování do zahraničí jsme si už zvykli. Podobně jako na to, že jedou-li s vnoučaty prarodiče, i ti musí mít sebou písemný souhlas rodičů dětí, že ty s nimi cestují o jejich vůli. Možná ale některé otce či matky zaskočí, že podobný souhlas musí mít, jestliže jede s dětmi do zahraničí jen jeden z nich.

Důvod je zřejmý – situací, kdy se dostanou ratolesti bez souhlasu druhého z rodičů někam do ciziny, není právě málo. Vztahy rodičů mohou být značně komplikované. Takže?

Pokud motoristé vyrážejí s dětmi nebo vnoučaty či příbuznými na dovolenou, je nutné mít sebou písemný souhlas obou nebo jen druhého z rodičů s vycestováním dítěte. Ti znalí věci hned namítnou, že na stránkách ministerstva zahraničních věcí lze nalézt seznam konkrétních zemí, které takový souhlas požadují. Pokud tedy jedeme jinam… Je rovněž na místě mít písemný souhlas. Proč ale?

Jednoduše řečeno ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje při cestě, kdy nejsou přítomni s dítětem oba rodiče, nebo ani jeden z nich, aby doprovod nezletilého dítěte měl sebou písemný souhlas rodiče či rodičů s danou cestou. Samozřejmě s tím, že má být identifikován (jméno, příjmení, místo bydliště, cestovní doklad) jak doprovod, tak i dítě, stejně jako upřesněno místo cesty, datum…

Ten, kdo písemný souhlas uděluje, si nechá podpis ověřit u notáře, nebo na obecním úřadě. Na místě je doplnit vše u hodně malých dětí i o kopii rodného listu a text mít raději nejen v češtině, ale například v angličtině, nebo jazyku země, kam s dítětem doprovod míří. S takovým dokumentem už pak bude cesta bez komplikací.