Uber chce být "klukem, který už nezlobí" / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 9. 7. 2018

Daňové memorandum, které dnes podepsala společnost Uber s ministerstvem financí, je znouzectnost. A také součást budování nové image přepravní firmy jako "kluka, který už nezlobí." Nicméně za současných podmínek to bylo jedno z rozumnějších řešení stále intenzivnějšího sporu kolem statusu a podmínek provozování platformy Uber. K podpisu by nedošlo nebýt přelomového verdiktu Soudního dvora Evropské unie ze sklonku loňského roku. Ten rozhodl, že Uber není informačně technologickou společností, ale v podstatě obyčejnou taxislužbou.

Od té doby musí Uber "sekat dobrotu", neboť už nemůže argumentovat, že povaha jeho podnikání je něčím převratně novým, nač by se tedy měla vztahovat i zbrusu nová pravidla. Uber ruku v ruce tím - a v souvislosti se změnami v nejvyššími managementu - celosvětově mění svoji image. Už není "rebelským startupem", co je svým způsobem hrdý na to, že narušuje stávající řád, ale usiluje být standardní korporací. Činí tak i s ohledem na své investory, kteří v uplynulých letech s rostoucí nevolí pozorovali sice rychlý, ale až příliš agresivně vnímaný celosvětový vzestup platformy. Zmiňované memorandum je tedy za daných podmínek žádoucím kompromisem, na nějž však Uber vlastně musel přistoupit, chtěl-li dále rozšiřovat své podnikání.

Skutečnost, že společnost bude zatím dobrovolně poskytovat tuzemské finanční správě data o aktivitách řidičů platformy, je základním stavebním kamenem kompromisního řešení. Zlepší se výběr daní od řidičů platformy, což vezme vítr z plachet konkurenci, včetně tradičních taxislužeb, která dosud poukazovala i na to, že šoféři Uberu řádně neplní svoji daňovou povinnost. V některých případech se tak zjevně dělo, což není obhájitelné, ani pokud by Uber měl status informačně technologické firmy, jelikož tak jako tak využívá veřejné komunikace financované právě z daní.

Vstřícný je také krok Uberu ve věci dobrovolného se podrobení EET, která by ovšem pro jeho řidiče tak jako tak platila - a platit bude -, až vstoupí v platnost její třetí vlna, jež se bude vztahovat právě i na řidiče taxi. Náběh třetí vlny EET, k němuž mělo dojít letos v březnu, zrušil svým verdiktem z konce loňského roku Ústavní soud ČR. Vláda pak minulý měsíc schválila novelu zákonu, která řeší náběh třetí a čtvrté vlny EET v nové podobě. Finální podoba dalších vln EET však ještě není definitivní. Část opozice dokonce volá po úplném zrušení EET, které je však nyní nepravděpodobné.

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 9. 7. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

6. 7. (4. 7.) Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 077,56 1 073 1 075 ↓ -0,44 1 050 - 1 090 2 3 Dow Jones (US) 24 456,48 24 654 25 150 ↑ 0,81 23 500 - 25 218 3 2 NASDAQ Comp.(US) 7 688,39 7 487 7 597 ↓ -2,62 6 700 - 7 936 2 3 FTSE 100 (VB) 7 617,70 7 665 7 652 ↑ 0,63 7 550 - 7 800 4 1 DAX (Něm.) 12 496,17 12 822 12 901 ↑ 2,61 12 559 - 13 050 5 0 Nikkei 225 (Jap.) 21 788,14 22 446 22 275 ↑ 3,02 21 800 - 23 146 5 0

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

6. 7. (4. 7.) Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 077,56 1 094 1 103 ↑ 1,56 1 000 - 1 150 4 1 Dow Jones (US) 24 456,48 24 798 25 396 ↑ 1,40 22 500 - 25 900 3 2 NASDAQ Comp.(US) 7 688,39 7 406 7 814 ↓ -3,68 6 000 - 8 014 3 2 FTSE 100 (VB) 7 617,70 8 005 7 881 ↑ 5,09 7 700 - 8 550 5 0 DAX (Něm.) 12 496,17 12 761 12 740 ↑ 2,12 12 000 - 13 550 3 2 Nikkei 225 (Jap.) 21 788,14 22 305 22 950 ↑ 2,37 20 000 - 23 751 3 2

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers