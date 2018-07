"Vožralo." pustil se do Kalouska Babiš. "Uškrtil bych ho," reagoval

Hlasování o důvěře vládě předcházelo 16 hodin diskuzí. Ty nejbouřlivější projevy byly slyšet až pozdě večer. Premiér Andrej Babiš a Miroslav Kalousek si vyměňovali dokonce nadávky, plamennou řeč pronesl také Jaroslav Foldyna. Česko má po 264 dnech od voleb konečně vládu s důvěrou. Předcházela tomu ale řada vypjatých chvil - a s přibývajícími hodinami přibývaly i emoce. Jedna z nejvyhrocenějších situací přišla chvíli po půl jedenácté v noci, a to kvůli demonstrantům, kteří se v průběhu dne shromažďovali okolo Sněmovny. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek nejdříve přednesl požadavek demonstrantů, kteří chtěli mluvit s premiérem Andrejem Babišem. Jenže kvůli usnesení nemohli členové vlády opustit svá místa, aniž by se musela schůze přerušit. Místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura proto vyzval ministry, aby mu hlásili, když si potřebují odskočit na toaletu. "Musím členy vlády pochválit. Na základě usnesení, které jsem přečetl, aniž bych je musel vyzývat, tak mi hlásí, že potřebují na WC, hlásí mi někteří čas, do kdy se vrátí. To vítám, že všichni ministři hlásí poslušně, kam jdou," uvedl Okamura. Až o čtyři hodiny později ale Babiš jedné z přestávek využil k tomu, aby vyšel ze Sněmovny za protestujícími. Vysloužil si nadávky a pokřik "hanba" nebo "nejsme tvoje firma". Někteří demonstranti pak po premiérovi hodili koblihou i plnou plastovou lahví. Během chvíle se proto znovu vrátil do sálu.

To ale šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek nepovažoval za dostatečné. "Pane premiére, děláte všechno, co normální chlap nedělá, bojíte se lidí s jinými názory, kňouráte, fňukáte, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte a kňučíte," prohlásil Kalousek s tím, že Babiš jen "vykoukl na ulici".

Ihned poté přišel na řadu Babiš, který na jeho slova reagoval popuzeně. "Šel jsem ven. Chtěl jsem s nima mluvit, ale řvali a házeli na mě lahve. Nevím, kolik promile má ožrala Kalousek. Je ožralej, zase! Zloděj zlodějský. Nebudeš mě urážet! Nebudeš mluvit o mých dětech," začal premiér v rozčilení Kalouskovi tykat.

Poslanec TOP 09 se pak odebral na test alkoholu. Babišovi řekl, že bude požadovat omluvu. Pokud se tak nestane, nebojí se soudu v občanskoprávním řízení. Zkouška byla podle informací TN.cz negativní. V plamenných projevech pak pokračoval, Babiš je podle něj usvědčený lhář.

S postupem času vyostřovali své projevy i další poslanci. Ten nejvíce bizarní pronesl Jaroslav Foldyna z ČSSD. "Je to výrazně trapné, víte, kdo porodil to ANO, toho Babiše, kdo ho porodil, pánové, pane Kalousku, víte, kdo ho porodil? Porodili jste ho vy a my, jak jsme se chovali, my jsme ho porodili," prohlásil.

Ani tohle si ale Kalousek nemohl nechat líbit. "Chtěl bych odpovědět panu Foldynovi, který tady přednesl teorii, že jsem snad porodil pana předsedu vlády Babiše. Ujišťuji vás, že jsem tak neučinil, kdyby se tak stalo, uškrtil bych ho hned na pupeční šňůře," pobavil Sněmovnu.

Rozpravu ukončil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček až krátce před jednou ranní. Důvěru nakonec kabinet od poslanců dostal, z vládních stran ho nepodpořili jen tři poslanci.