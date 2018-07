OECD: Návrat cel do 90. let poškodí víc Čínu či Indii než rozvinuté země

Pokud se celní poplatky vrátí na úroveň z roku 1990, poškodí to mnohem více velké rozvíjející se ekonomiky, jako je Čína a Indie, než rozvinuté země. V aktualizaci svého dlouhodobého ekonomického výhledu to dnes uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

OECD odhaduje, že vyšší průměrná dovozní cla postupně sníží reálný růst hrubého domácího produktu (HDP) světa o půl procentního bodu. Na konci prognózovaného období v roce 2060 by průměrná životní úroveň mohla být o zhruba 14 procent nižší, než by se jinak dalo očekávat. Brazílie, Rusko, Indie, Indonésie a Čína však mohou do roku 2060 očekávat až 18procentní snížení reálného HDP na hlavu.



Všem 36 rozvinutým zemím, které jsou členy OECD, by se měl životní standard snížit v průměru o šest procent. V eurozóně by to mělo být o 4,5 procenta vzhledem k vysokému obchodu mezi jednotlivými členskými zeměmi a skutečnosti, že cla v EU byla již v roce 1990 nízká.





V rámci běžného scénáře, který počítá s tím, že budoucí vývojové trendy budou stejné jako doposud a neuskuteční se žádné významné reformy, by měl globální ekonomický růst v příštích 40 letech zpomalit ze současných 3,4 procenta na dvě procenta. Růst bude zpomalovat, protože tempo velkých rozvíjejících se ekonomik, které nyní rostou v průměru o pět procent, se bude sbližovat s očekávaným dvouprocentním průměrem zemí OECD.Podíl Číny na globálním HDP by měl dosáhnout vrcholu po roce 2030, kdy má činit zhruba 27 procent, a podíl Indie dál poroste. Do roku 2060 by se měly obě země na globálním HDP podílet asi pětinou a země OECD více než 40 procenty.OECD také upozornila, že rozvíjející se země budou mít lepší možnost zvýšit životní úroveň do roku 2060 na úroveň zemí OECD, pokud zlepší své řízení a vzdělání, uvedla agentura Reuters.