IEA: Ropné kapacity jsou napjaté k prasknutí. A změnu zatím nevidět

Ropní šejci v Perském zálivu budou možná muset vytěžit volné kapacity na maximum, aby vyplnili manko na straně Venezuely či Íránu. Uvedla to dnes Mezinárodní agentury pro energii. Pozorně sledovaná zpráva přichází necelý den poté, co si ropa prošla nejprudším výprodejem za více než dva roky.

„Velké množství výpadků (na straně nabídky) nám připomíná tlak na světovou nabídku ropy. Tento problém bude narůstat, protože rostoucí produkce ze zemí Blízkého východu, Zálivu a Ruska, jakkoli je vítaná, přichází na úkor polštáře v podobě světových volných kapacit, který může být napjatý na nejzazší mez,“ stojí v dnešní pravidelné zprávě o situaci na trhu s ropou. Náznaky vyšší produkce, která by mohla zmírnit obavy z utaženého trhu, přitom nikde nevidět, konstatuje také.

Když jsou volné kapacity velké, dokážou vstřebávat šoky na energetickém trhu. V posledních měsících je ale tento polštář o dost tenčí. Důvody? Výpadky ve Venezuele, Libyi nebo v Kanadě. Ropný kartel OPEC a Rusko sice produkci zvyšují, kvůli napjaté situaci se ale může stát, že i miniaturní výpadek v klíčových zemích produkujících ropu požene ceny černého zlata nahoru.

IEA dnes nicméně svůj výhled růstu globální poptávky po ropě na letošní rok (+1,4 mil. barelů za den) nezměnila. Vývoj světové poptávky po černém zlatu ukazuje graf níže:

Venezuelská produkce by se ale do konce roku mohla dostat pod 1 milion barelů denně. To by mohlo způsobit problémy pro Čínu a pro Indii, které jsou druhým a třetím největším spotřebitelem ropy na světě a jsou vůči venezuelské ropné produkce poměrně nechráněné. Dodávky íránské ropy do Evropy jsou kvůli americkým sankcím, které visí nad kupci jako Damoklův meč, už teď o skoro polovinu menší a vývoz ze země by mohl padat dál.

Ropný kartel OPEC se s Ruskem a několika dalšími spolupracujícími zeměmi v červnu dohodl, že zvýší dodávky o 1 milion barelů, aby rostoucí ceny ropy nepoškozovaly světovou ekonomiku. V červnu dosáhla světová produkce ropy 4měsíčního maxima 31,87 milionu barelů za den. Volné kapacity na Blízkém východě se v červenci odhadují na 1,6 milionu barelů denně, což jsou zhruba 2 procenta světové produkce.

Severomořská ropa v Londýně dnes umazává ztráty, kterými si prošla ve středu. To v jednu chvíli odepisovala zhruba 6,9 procenta, nejvíce za dva roky, když se investoři zaobírali nebezpečím, jaké by eskalující obchodní válka mezi největšími světovými ekonomikami světa – USA a Čínou – mohla znamenat pro poptávku po ropě. Nijak zvlášť jí včera nepohnul ani fakt, že americké zásoby klesly za minulý týden nejvíce v posledních skoro dvou letech a více než čtyřikrát víc, než kolik předpovídal trh. Informace tohoto rázu přitom mívají sklon posunout ceny ropy nahoru. K tomu se ale přidaly zprávy, že Libye zrušila stav vyšší moci v přístavech na východě země poté, co se libyjské státní ropné společnosti NOC po útocích na klíčovou ropnou infrastrkuturu podařilo získat terminály pod kontrolu. Stávka v Norsku mezitím přinutila společnost Shell uzavřít pole Knarr v Severním moři.

Cena severomořského Brentu dnes ve 12:37 SELČ na burze ICE rostla o 1,6 % na 74,6 USD za barel, ropa WTI si na burze Nymex připisovala 0,8 % na 70,9 USD za barel.

Vývoj cen ropy za poslední rok:

Zdroje: IEA, BBG, CNBC