Evropská komise zhoršila výhled české ekonomiky

Evropská komise (EK) dnes zhoršila odhad růstu české ekonomiky na letošní i příští rok. Podle její letní prognózy by se měl hrubý domácí produkt (HDP) letos zvýšit o 3 procenta a příští rok o 2,9 procenta. V jarním výhledu komise letošní růst odhadovala na 3,4 procenta a růst v příštím roce na 3,1 procenta. EK také zhoršila výhled růstu ekonomiky eurozóny i EU.



Komise upozornila, že v loňském roce česká ekonomika vzrostla o 4,3 procenta, což bylo druhé nejprudší tempo za posledních deset let. V prvním čtvrtletí letošního roku ale tempo růstu podle komise zpomalilo kvůli slabé zahraniční poptávce.



Domácí spotřebu by ale měl nadále podporovat růst mezd a silná spotřebitelská důvěra. Investice by měly těžit z oživení ve stavebním sektoru i z většího využívání finančních prostředků z Evropské unie, uvádí komise ve své zprávě.



Brzdou hospodářského růstu by naopak měl být zahraniční obchod , zejména v letošním roce. Komise upozornila i na problémy s nedostatkem pracovních sil a poukázala také na rizika spojená s rychlým růstem cen nemovitostí a s prohlubujícím se zadlužením domácností.

EK dnes také zhoršila výhled letošního růstu ekonomiky eurozóny i celé Evropské unie. Celkově ale tempo zůstane relativně silné, letošní růst má v eurozóně i v EU činit 2,1 procenta, uvedla komise ve své letní prognóze. V jarním výhledu ještě předpovídala v obou případech růst o 2,3 procenta.



Příští rok tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) zvolní na 2 procenta, a to jak v eurozóně, tak v EU. Stejné tempo komise předpovídala i v předchozím výhledu.

Zdroj grafiky: Evropská komise