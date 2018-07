Inflace korunu nerozhýbala. Na srpnový „hike“ (zatím) nesázíme

Koruna se i nadále drží kolem hranice 25,90 za euro. Kurz nerozhýbala ani inflace nad očekávání trhu a nad prognózu České národní banky. Trhy tak, jak se zdá, dávají v tuto chvíli přednost fundamentům, jako je odliv aktiv z rozvojových trhů. Spekulace o zvýšení sazeb a následné sázky na zpevnění české měny jsou (prozatím) střídmé.

Jak jsme již psali včera, meziroční inflace v červnu zrychlila na 2,6 %, trh přitom čekal 2,5 % a ČNB ve své prognóze pracovala dokonce „jen“ s 1,9 %. Za tímto posunem stál především růst cen pohonných hmot, možné je zmínit i vliv sezónního zboží. Z ekonomických fundamentů pak na ceny proinflačně působí především vývoj mezd vycházející z nedostatku volných pracovníků a slabší kurz koruny.

Inflace tak roste již třetí měsíc v kuse a nachází se poměrně vysoko nad inflačním cílem (ČNB jasně označila poslední data za proinflační riziko stávající prognózy). Pokud k tomu přidáme oproti výhledu centrální banky slabší kurz, nabízí se debata o tom, zda by bankovní rada přece jen nezačala uvažovat o možnosti dalšího zvýšení úrokových sazeb, a to hned na příštím zasedání, tedy v srpnu.

Pravdou je, že od června, kdy ČNB zvýšila hlavní sazbu na 1 %, jsme nebyli svědky výraznějšího utahování měnových podmínek, naopak vzhledem k vývoji kurzu šlo spíše o další uvolnění. Prostor pro úrokový hike je tudíž otevřen. My se i přesto (zatím) přikláníme ke scénáři, kdy v srpnu budou sazby ponechány beze změny. Podle ekonoma skupiny Roklen Michala Šoltése bychom se měli od ČNB dočkat snížení očekávání dalšího posilování koruny ve zprávě o inflaci a posunutí výhledu dalšího zvýšení úrokových sazeb na podzim. „Jen malou pravděpodobnost přisuzujeme možnosti, že by bankovní rada přistoupila ke zvýšení úrokových sazeb na příštím zasedání v srpnu,“ uvedl ekonom.

Vzhledem k tomu, že dnes je domácí kalendář prázdný, kurz koruny by se měl vyvíjet nadále podle taktovky dění na globálních trzích, především na těch rozvojových. V jejich případě jsme v posledních dnech pozorovali další oslabování s korunou spojených měn, jako je polský zlotý a maďarský forint. K celkovému napětí pak přispívá například i turecká lira, která opět intenzivně padá.

Koruna se aktuálně obchoduje na 25,93 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,93 až 25,99 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,00 až 22,22 USDCZK.*

Na zahraničních trzích včera zavládla nervozita. Nepřispěl k tomu nikdo jiný než sám Donald Trump, který zavedl dodatečná cla na čínský dovoz do USA v hodnotě 200 miliard dolarů. Investoři v návaznosti na to začali přesouvat své zdroje od rizikovějších aktiv (akcie) k těm bezpečnějším (dluhopisy), a to na obou stranách Atlantiku. Reakce měn byla o něco střídmější. Dolar krátce zpevnil k hranici 1,170 za euro, později se však posunul zpět k slabším hodnotám.

Z evropských dat včera nepřišla žádná klíčová, v USA byl zveřejněn index cen výrobců, jehož tempo růstu v červnu meziročně zrychlilo z 3,1 % na 3,4 %. Dnes bude reportována americká inflace za tentýž měsíc. Trhy očekávají zrychlení z 2,8 % meziročně na 2,9 %, po očištění od ceny energií a potravina pak z 2,2 % na 2,3 %.

Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje na 1,1678 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 94,76 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1674 do 1,1807 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.