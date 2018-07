Ranní přehled: Další americká cla uvedla trhy do červeného

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza Index PX: 1,088 bodů (-0.1% d/d); objem: 689 mil. Kč

Pražská burza včera v průběhu obchodování následovala padající evropské trhy. V závěru obchodování se nicméně na trh vrátili kupci a index PX tak zakončil téměř beze změny (-0,05 % na 1 943 bodů).

Po rychlém růstu z předchozích dní mírně ztrácely akcie ČEZu, a to i přes pokračující růst elektřiny. Již pátý den v řadě rostl AVAST (+0,74 %), který se vzpamatovává po výprodejích, které následovaly po uvedení na burzu. Banky předvedly smíšený vývoj. Zatímco Erste Group (-1,6 %) a Moneta (-0,5 %) klesaly, Komerční banka si připsala 1,9 %.



USA Dow Jones: 24,700 (-0.9%); S&P500: 2,774 (-0.7%); Nasdaq: 7,717 (-0.5%)

Uvalenie ďalších ciel na dovoz čínskeho tovaru do Spojených Štátov poslalo Wall Street do červených čísiel. Politický boj medzi veľmocami o jednotlivé clá pokračuje a to vkladá nervozitu na akciový trh.

Zaujímavé je, že výpredaj prudko zasiahol komoditný sektor. Zlato odpísalo cez percento, ropa prešla krvavým výpredajom kde Brent -6% a WTI -5% aj napriek výrazne väčšiemu poklesu týždenných zásob. Dolár posilnil 0,6% voči euru.



Komentář k devizovému trhu

Středeční obchodování přineslo mírné oslabení středoevropských měn. Koruna k euru postupně oslabila z úrovně 25,85 na 25,95 CZK/EUR a bez reakce přešla výsledky inflace, která v červnu zrychlila více, než se čekalo.

Podobně jako koruna oslabil i polsky zloty (-0,4 % d/d; 4,33 PLN/EUR) a maďarský forint (-0,3 % d/d; 325 HUF/EUR).

Dolar k euru během dne kolísal kolem úrovně 1,173 USD/EUR, ale opakovaně zkoušel prorazit pod 1,17 USD/EUR. Koruna k dolaru ve středu kolísala v širším pásmu kolem 22,1 CZK/USD.



Kalendář – významné události

09:00 – ČR: CPI (červen)

11:00 – Eurozóna: průmyslová produkce (květen)

13:00 – Delta Air Lines: výsledky za 2Q/18

14:30 – USA: CPI (červen)

14:30 – USA: týdenní data z trhu práce