Čtvrteční obchodní seance 12. 7. 2018

Čtvrtek 12. 7. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,88 %), S&P500 (-0,71 %) a NASDAQ (-0,55 %).

Evropa: DAX (-1,53 %), FTSE 100 (-1,30 %) CAC40 (-1,48 %).

Čína: Hang Seng (+1,00 %), Shanghai Comp. (+2,25 %), CSI 300 (+2,35 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,17 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Indexy spotřebitelských cen CPI (červen)

EUR: (11:00) – Průmyslová produkce (květen)

USA: (14:30) – Indexy spotřebitelských cen CPI (červen)

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

USA: (20:00) – Bilance federálního rozpočtu

-----------------------------------------------------------

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. +55 mld., min. +78 mld.

-----------------------------------------------------------

Akcie ve Spojených státech v polovině týdne ukončily svůj předchozí čtyři dny trvající vzestup, když všechny tři hlavní indexy uzavřely se ztrátami. Na vině bylo oznámení Washingtonu, že uvalí na dovoz čínského zboží do USA v roční hodnotě 200 miliard dolarů další cla. Z mezinárodního napětí těžil dolar považovaný za bezpečnou měnu. Peking na zveřejnění seznamu tisíců výrobků, kterých by se měla od září dotknout nová americká cla ve výši 10 %, hodlá reagovat kvalitativními opatřeními. Čína nyní nemůže na americký krok odpovědět stejnou měrou, jako to učinila v případě již zavedených cel, neboť americký dovoz do Číny loni dosáhl pouze 116 miliard dolarů.

Ceny ropy ve středu výrazně poklesly. Dolů je tlačily obavy z eskalace obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. K poklesu přispívá rovněž znovuotevření klíčových exportních terminálů v Libyi. Propadu cen ropy nezabránila ani zpráva o překvapivě prudkém úbytku zásob suroviny ve Spojených státech. Americký vládní úřad pro energetické informace EIA ve středu sice oznámil, že zásoby se minulý týden snížily o 12,6 milionu barelů. Analytici přitom v průměru očekávali pokles o 4,5 milionu barelů. K poklesu cen ropy ale také přispívají známky možného zmírnění amerických sankcí na vývoz ropy z Íránu, které mají vstoupit v platnost v listopadu. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v úterý uvedl, že Washington zváží žádost některých zemí o výjimku z těchto sankcí.

Dnes se dočkáme dat německé a americké inflace, nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA a týdenní změny zásob plynu dle agentury EIA. V USA začíná výsledková sezóna.

Výsledková sezóna 2Q 2018* - Delta Air Lines (BMO).