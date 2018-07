Úspěšní manželé Husákovi spolu podnikají na OK POINTu

Soňa a Radek Husákovi se doslova ze dne na den stali podnikateli. Opustili svá předchozí zaměstnání, která je již profesně nikam neposouvala, a pod hlavičkou finančně-poradenské společnosti Broker Consulting a retailové banky mBank si založili úspěšnou franšízu OK POINT. Propojili tak zkušenosti ekonoma a právničky a klientům úspěšně pomáhají s financemi, investicemi, bankovními i realitními službami. Radek Husák byl typickým úspěšným manažerem v korporaci. „Měl jsem za sebou třináctiletou kariéru v jedné nadnárodní společnosti. Cítil jsem, že v dalším růstu mi brání to, že o mém profesním rozvoji rozhodují jiní. V momentě, kdy jsem zvažoval co dál, přišla možnost provozovat pobočku franšízové sítě OK POINT. Neváhal jsem a chopil se jí,“ vzpomíná Radek Husák. OK POINT je koncept franšízových poboček, které na sklonku roku 2015 spustila finančně-poradenská společnost Broker Consulting společně s retailovou mBank. Jeho cílem je poskytovat klientům poradenství v oblasti financí, bankovnictví a realit na jednom místě. Oblast finančnictví Radka Husáka oslovila, dlouhodobě se soukromě zajímal o investování. Právě možnost věnovat se investicím na profesní úrovni a využít nabyté zkušenosti, ho zaujala. Pro franšízing nadchl i svou manželku Soňu, která předtím působila jako právnička na Katastru nemovitostí v Brně.





„Díky své právnické praxi dokážu klientům OK POINTu nabídnout kompletní právní servis včetně kvalitní revize jejich současných smluv,“ zdůvodňuje změnu kariéry Soňa Husáková a dodává: „S manželem jsme neměli s podnikáním žádné zkušenosti, proto jsme se rozhodli pro formu franšízové spolupráce. Přerod zaměstnance v podnikatele není zcela jednoduchý, protože najednou jste na vše sám. Spolupráce se silným franšízorem nám ukázala směr, kudy se vydat, nastavila pravidla a pomohla nám se všemi zákonnými požadavky.“

Dynamicky se rozvíjející původní česká franšíza

Manželé Husákovi se rozhodli pro spolupráci s domácím franšízovým systémem, tedy takovým, který je založený na původním českém podnikatelském konceptu. Na českém trhu ojedinělý model OK POINT nabízí kombinaci tří služeb – bankovních, finančních a realitních. Možná právě díky tomu se ve svém segmentu stal jedním z nejdynamičtější.

Úvodní investice do franšízové pobočky je jeden a půl milionu korun, společnost Broker Consulting pak s financováním pomáhá. Návratnost je zhruba do jednoho roku. Častými zájemci o OK POINTy jsou ti, kteří přicházejí z prostředí mimo společnost. Primárně se jedná o úspěšné podnikatele nebo o vysoké manažery z korporací, kteří ve svém oboru dosáhli určitého bodu a hledají vhodný způsob další realizace, a koncept franšízových finančních poboček OK POINTů se pro ně stává vysoce zajímavým.

Radek Husák k tomu dodává: „OK POINT v Brně na Vídeňské jsme otevírali před necelým rokem a už se blížíme k černým číslům, což byl náš cíl. Dneska už se cítím jako právoplatný podnikatel, který se už zaměstnancem nikdy nestane.“

Momentálně Broker Consulting nabízí zájemcům lukrativní OK POINT v Pardubicích. Zájemcům veškeré podrobnosti poskytne Lenka Slepičková z centrály Broker Consulting na e-mailu lenka.slepickova@bcas.cz, nebo telefonu +420 731 537 420. Více také na webu www.okpointy.cz.