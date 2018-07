CME hledá cestu

Mediální skupina rozdělila prodej chorvatské Nova TV a slovinské Pro Plus do dvou samostatných transakcí. Technická úprava naznačuje, že prodej některé z částí nemusí být hladký. Pokud by došlo k prodeji jen jedné části, jednalo by se o negativní aspekt z pohledu dluhu a volného peněžního toku. Nicméně, zadlužení společnosti je již pod kontrolou.