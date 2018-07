Ranní komentář: Cla a výdaje na obranu

Obava z obchodních válek se vrátila do myslí investorů, což včera akcie odskákaly poklesem. O připomínku evergreenu posledních měsíců se postarala administrativa Donalda Trumpa. Ta v úterý představila seznam 6031 výrobků dovážených z Číny, na něž hodlá uvalit clo ve výši 10 %. Celková hodnota zboží v peněžním vyjádření má vyšplhat na 200 mld. USD. To vše nad rámec cla ve výši 25 % na 34 mld. USD zboží, které už úřad schválil v minulých týdnech a obdobného cla na 16 mld. USD výrobků, které ještě na oficiální štempl k realizaci záměru čekají. Své rozhodnutí americká strana zdůvodnil jako „správný krok s ohledem na cíl eliminovat škodlivé praktiky a kroky Číny". Dá se nicméně čekat, že to Čína nenechá bez odplaty. Politika oko za oko je aktuálně v kurzu.

Summit NATO nabídl očekávanou slovní přestřelku. Donald Trump (oprávněně) vyčinil partnerům, že neplní požadavek výdajů ve výši 2 % HDP. Společný dokument se závěry nicméně podepsal. V jeho rámci se státy zavazují dosáhnout slíbené výdajové mety do roku 2024. Na Twitteru však Trump nešetřil kritikou a vyzval státy, aby povinnost plnily hned. Údajně měl také při diskuzích mluvit o zvýšení požadavku ze 2 na 4 %.



Hodně kritiky z jeho úst schytalo Německo, a to nejen za nedostatečné vojenské výdaje, ale i přílišnou vstřícnost vůči Rusku. S ruským prezidentem se americká hlava státu potká v pondělí.



Jan Šumbera, analytik