Druhému největšímu těžaři platiny nepomohlo ani propuštění tisíců lidí

Impala Platinum Holdings, nebo také Implats, čelí těžkému rozhodnutí. V době, kdy ceny platiny padají, se jihoafrický těžař snaží zastavit ztráty svých stárnoucích dolů.

Druhý největší světový producent platiny už za první letošní pololetí propustil 2 500 lidí a další propouštění by ještě mohla přijít. Pouze tři z deseti dolů jeho rozlehlého těžařského komplexu Rustenburg byly v březnu výdělečné. Od té doby se situace ještě zhoršila s tím, jak ceny platiny klesly o více než 9 % a minulý týden dosáhly devítiletého minima.

Podle mluvčího Johana Therona oznámí Implats závěry svého strategického rozhodnutí ohledně Rustenburgu v září. Kvůli problémům, kterým průmysl čelí, nemůže těžař vyloučit další propouštění. Společnost v Rustenburgu zaměstnává asi 31 000 lidí. „Za těchto cen platiny tu není moc, co by mohlo vedení udělat,“ řekl Rene Hochreiter, analytik pro Noah Capital Markets. „Přežívají díky naději, ale to není moc dobrá strategie.“

Ceny platiny klesly ze svých maxim z roku 2011 o více než polovinu. Poptávka po kovu, který se používá na snížení emisí dieselových aut, slábne. Částečně kvůli nižším prodejům těchto vozidel v Evropě. Výprodeje na tomto kovu se letos umocnily kvůli obavám, že by mohlo dojít k omezení průmyslové poptávky s tím, jak obchodní napětí eskaluje.

Tento pokles se snaží vyvažovat významný nárůst poptávky po platině na šperkařském trhu, který tvoří 35 % celkové poptávky po tomto kovu. „Na tomto trhu vidíme velký růst. Samozřejmě, že nám na spoustě trhů, kde soupeříme s 18karátovým zlatem, hodně pomáhají ceny platiny,“ řekl Huw Daniel, generální ředitel Platinum Guild International.

Šperky z platiny zaznamenaly dobrý rok v roce 2017, kdy se podařilo zvýšit poptávku v Číně, Indii, Japonsku a USA – tedy na čtyřech hlavních šperkařských trzích. „Pokud se na tyto trhy podíváme, je největší Čína s 1,7 miliony uncí, následuje Japonsko s o něco více než 500 000 uncemi. Pak pokračují USA s asi 300 000 uncemi a pak Indie se 175 000 uncemi,“ dodal Daniel. Indie roste nejrychleji, a to o asi 24 % ročně. Tímto tempem by dosáhla hranice 500 000 uncí do roku 2023.

Zdroj: Bloomberg, Minig Weekly