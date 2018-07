Trump: Německo je energetickým zajatcem Ruska

Americký prezident Donald Trump vystupuje na summitu NATO. Investoři se obávali, že co všechno americký prezident nejenom v rámci tohoto summitu natropí a nemuseli čekat ani moc dlouho. Trump se hned na začátku svého vystoupení ostře pustil do Německa, které označil za ruského zajatce, který je plně kontrolován Kremlem prostřednictvím energií , které největší evropská ekonomika ve velké míře dováží právě z Ruska. Podle Trumpa největší evropská ekonomika dováží z Ruska cca 60-70% své spotřeby energií a to není adekvátní a přijatelné. Pro NATO je takový stav velmi negativní, nikdy k němu nemělo dojít a je rozhodně potřeba jej s Německem řešit.Následně Trump kritizoval obecně nízké výdaje na obranu ve většině členských zemí NATO zastávajících mnohdy výrazně za předepsanými 2% HDP . Samotní Německo vynakládá na obranu cca 1% HDP a to Trump označil také za nepřijatelné.Německo na Trumpova nařčení reagovalo vcelku s klidem, když uvedlo, že se dokáže s "ruským vlivem" vypořádat.