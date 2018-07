Nákupní signály na akcie Michael Kors (KORS) a CVR Refining (CVR)

Investiční newsletter Breakout Trader od LYNX přináší každý týden 5 investičních analýz. Jedná se o analýzu čtyř světových akcií a jednoho ETF. Analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu i výstupu (stop-loss i cílové ceny). Komplexní krátkodobá analýza jednotlivých titulů přibližuje investorům strategii zkušených investičních profesionálů.

Prorazí akcie Michael Kors (KORS) současnou formaci?

Akcie americké módní značky Michael Kors se pohybují již od začátku roku bez zjevného směru. Kolem ceny $70 se vytvořila silná hranice odporu. Naopak podporu pro cenu nalezneme u lokálního dna v rozmezí cen $56 až $57.

Obchodníci si na větší pohyb ceny budou muset ještě počkat. Impuls k právě takovému pohybu by ale mohlo být prolomení hranice $69 až $70. Předchozí nejvyšší vrchol na ceně $100 by mohl být potenciální cíl pohybu.

Agresivnější obchodníci mohou své nákupy uskutečnit již nad $69. Cena by se neměla znovu dostat pod linii $65. Další čtvrtletní výsledky nebudou zveřejněny až do konce srpna. Do té doby by nás neměla čekat žádná překvapení co se týká fundamentální stránky.





Budou akcie CVR Refining (CVR) pokračovat i nadále v růstovém trendu?

V posledních týdnech jsme často zmiňovali, že ropný a energetický sektor nabírají na síle a na aktuálních úrovních jsme již byli schopni vstoupit do některých ziskových obchodů. CVR Refining je rozhodně jedním z nejvýkonnějších titulů posledních měsíců a po krátké konsolidaci v červnu se zdá, že jsou akcie připraveny znovu se vydat směrem vzhůru.

Pokud býci zahájí svůj další postup, akcie by mohly znovu nabrat rychle na síle. V posledních týdnech se jejich hodnota dokonce zdvojnásobila. Potenciál pokračovat ještě výše je velmi značný, zatímco riziko je vcelku přijatelné. Poměr možného zisku vůči riziku je více než čtyři a to činí tento obchod potenciálně nejlepší příležitostí tohoto týdne.

Vstupovali bychom do obchodu nad vrcholem ceny z pondělí. Následně by mělo být lehké pro cenu postupovat dále. Náš stop-loss bychom měli umístit pod dno korekce. Korekce dosáhla až k linii 50-ti denního průměru cen a níže by cena aktuálně jít neměla.





Získejte kompletní analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu

Chcete podrobné analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu pro všechny výše zmíněné tituly? Celkem můžete každý týden získat investiční analýzy čtyř akcií a jednoho ETF.

Registrujte se k odběru investičního newsletteru Breakout Trader zcela zdarma a bez závazků na odkazu www.lynxbroker.cz/breakout-trader.

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.