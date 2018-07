Nezaměstnanost v ČR v červnu klesla na 2,9 %

Nezaměstnanost v Česku v červnu klesla na 2,9 procenta z květnových tří procent. Bez práce bylo 223.786 lidí, nejméně od července 1997. Počet volných míst naopak vzrostl na více než 301.516. Oznámil to dnes Úřad práce ČR. Loni v červnu byla nezaměstnanost na čtyřech procentech, bez práce bylo tehdy téměř 300.000 lidí.



Nezaměstnanost klesá vytrvale od února. Zájem o nové zaměstnance je stále především v technických a dělnických oborech. Trh práce ovlivňují také sezonní práce zejména ve stavebnictví, gastronomii a cestovním ruchu, zemědělství, zahradnictví, lesnictví, lázeňství či těžbě.





"V souvislosti se sezónními pracemi , ale i vysokým počtem míst v průmyslu , klesl počet nezaměstnaných mužů. V evidenci jich bylo meziměsíčně o 4624 méně, tedy 104.674. Sezónní činnosti poběží i v dalších měsících a nezaměstnanost by tak mohla ještě dále klesat," uvedla generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.Nejnižší míra nezaměstnanosti je v Pardubickém kraji, a to 1,8 procenta. V Plzeňském a Jihočeském kraji je to shodně 1,9 procenta, v hlavním městě je pak nezaměstnanost na dvou procentech. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných je v Moravskoslezském kraji, kde na konci června činil 4,7 procenta. V Ústeckém kraji to bylo 4,6 procenta.Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v červnu 73 okresů, ve čtyřech okresech nezaměstnanost vzrostla. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl na konci června v okresech Rychnov nad Kněžnou a Jindřichův Hradec, a to 1,1 procenta. Nejhůře je na tom Karviná s mírou nezaměstnanosti 7,1 procenta. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,7 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (5,8), Most (4,1) a Ústí nad Labem (4).Nejvíce volných míst bylo v Praze, kde jich zaměstnavatelé nabízeli více než 59.000. Nejméně jich je v Karlovarském kraji, zhruba 8200. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé téměř 9000 pozic na dohodu o provedení práce a asi 7900 míst na dohodu o pracovní činnosti.