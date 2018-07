Dokončení slovenské jaderné elektrárny se opozdí o další měsíce

Dokončení dvou rozestavěných bloků slovenské jaderné elektrárny Mochovce se opozdí více, než se dosud čekalo. Třetí blok elektrárny by měl být uveden do provozu ve druhém čtvrtletí příštího roku a čtvrtý blok o rok později. Novinářům to dnes řekli slovenský premiér Peter Pellegrini a generální ředitel společnosti Slovenské elektrárne (SE) Branislav Strýček.



Poslední plán SE, které jsou největším výrobcem elektřiny na Slovensku a do jejíž akcionářské struktury předloni vstoupila skupina Energetický a průmyslový holding, počítal s tím, že třetí blok zahájí provoz na konci letošního roku a čtvrtý blok o rok později.



"Uděláme všechno pro to, aby nedošlo k dalšímu posouvání (termínů)," řekl novinářům Strýček, který na postu generálního ředitele SE na začátku července vystřídal Bohumila Kratochvíla.





Pellegrini před novináři za zpožďování dostavby elektrárny kritizoval také největší dodavatele, mezi které se řadí například plzeňská Škoda JS. "I je budeme pohánět k odpovědnosti, když se budeme ptát, proč věci nejsou dokončeny. Je to i jejich vizitka," řekl slovenský premiér.Podle Pellegriniho jeden z akcionářů SE, italský koncern Enel , poskytne slovenskému výrobci elektřiny půjčku 700 milionů eur (18 miliard korun ) na financování dostavby zmiňované jaderné elektrárny, kde jsou už léta v provozu dva jaderné bloky. Slovenský premiér řekl, že půjčka nenavýší rozpočet projektu v hodnotě 5,4 miliardy eur (139 miliard korun ), z něhož částka 4,5 miliardy eur (116 miliard korun ) byla již vyčerpána.Původní plán předpokládal, že dva rozestavěné bloky elektrárny v Mochovcích budou hotovy v letech 2012 a 2013 a že dostavba přijde na 2,78 miliardy eur (71,7 miliardy korun ). Rozpočet projektu byl později opakovaně navyšován a termín spuštění rozestavěných bloků posouván, což SE zdůvodňovaly i zpřísněním bezpečnostních předpisů po havárii japonské elektrárny Fukušima v roce 2011.