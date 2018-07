Prezident Zeman jmenoval novým ministrem spravedlnosti právníka Jana Kněžínka

Prezident Miloš Zeman v úterý jmenoval novým ministrem spravedlnosti Jana Kněžínka, dosavadního místopředsedu Legislativní rady vlády. Kněžínek, který se na Právnické fakultě Karlovy univerzity zabývá ústavním právem, nastupuje na místo ministryně Tatiany Malé z hnutí ANO, která v pondělí odstoupila kvůli podezření z plagiátorství u svých diplomových prací. Resort spravedlnosti tak opět povede ministr nominovaný za ANO.



Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve během dne řekl, že požádal Zemana, aby se dotyčný mohl už dnes odpoledne na Hradě zúčastnit chystaného jmenování soudců, což se nestihlo.

Hlasování o důvěře ve středu

Kněžínek doplní vládu jmenovanou 27. června, která se bude ve středu ucházet o důvěru Poslanecké sněmovny. Schůze začne v 9:00. Premiér Andrej Babiš si pro svou menšinovou koaliční vládu složenou ze zástupců hnutí ANO a ČSSD zajistil podporu komunistů. Vláda by tak měla důvěru poslanců hladce získat.



Babiš v pondělí po rezignaci Malé novinářům řekl, že Zemana požádá, aby ho dočasně pověřil řízením ministerstva spravedlnosti místo Malé. Mimo jiné kvůli svému stíhání v kauze Čapího hnízda se však stal terčem kritiky. Dnes od záměru ustoupil. Uvedl, že v pondělí šlo o spontánní reakci, a změnu názoru vysvětlil tím, že nechce dál čelit kampani. "Abych nemusel poslouchat blbé kecy od opozice a twitterové bubliny," konstatoval.

Malá v pondělí po 13 dnech ve funkci oznámila, že ve vládě končí. V posledních dnech čelila obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Kritiku označila Malá za mediální kampaň a trvá na tom, že nepochybila. Ještě v pondělí odpoledne se na tiskové konferenci hájila, jen několik hodin poté během schůze vedení nejsilnějšího vládního hnutí řekla novinářům, že rezignuje, aby nepoškozovala novou vládu ani ANO.

Babiš dnes novinářům řekl, že po tiskové konferenci ministryně bylo jasné, že kampaň pojede dál. "Je to tvrzení proti tvrzení, paní Malá řekla, že má čisté svědomí. Já to nechci řešit, je to za námi. Paní Malá se zachovala statečně, bylo to pro ni těžké, ale po té tiskové konferenci bylo jasné, že není zájem slyšet její argumenty," uvedl premiér.

Zeman soudcům: Novináři jsou vosy

Oproti zvyklostem se bez ministra spravedlnosti muselo obejít dnešní jmenování soudců prezidentem republiky, protože funkce aktuálně nebyla obsazena. Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval 40 nových soudců navržených ještě exministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. Řekl jim, že zatímco ministři přicházejí a odcházejí, soudní soustava zůstává. Zároveň je vyzval, aby před vynášením rozsudků zachovávali mediální ticho. Novináře označil za vosy, soudci se je prý mají snažit zaplácnout.

Zdroje: ČTK, Reuters