Souhrn 10.7. - Evropa v plusech díky prvním výsledkům za 2Q18, euro korigovalo včerejší rallye, ropa v plusech, BCPP pokračuje v ČEZ jízdě

12.h - Evropa vyhlíží výsledkovou sezonu za 2Q18, euro koriguje včerejší rallye, ropa v plusech,

BCPP roste díky ČEZ a rakouským bankám

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při opětovně zvýšené likviditě výrazněji nad obvyklý průměr opětovně celkem zajímavě rostla.Evropské akciové trhy přes určitou dopolední nejistotu nabraly postupem času lehce pozitivní směr. Hlavním důvodem jsou první přicházející výsledkové zprávy za 2Q roku naznačují možnost naplnění dřívějších pozitivních komentářů a zvýšených doporučení v tomto směru. Pozitivně působil také růst cen ropy a od něj odvozený optimismus v celém energetickém sektoru.S určitým napětím sledují investoři kroky amerického prezidenta Trumpa, který má tento týden opravdu nabitý v čele se summitem NATO a setkáními s premiérkou Mayovou a prezidentem Putinem. Trh čeká, co americká neřízená prezidentská koule "zase vyvede".US trhy v úvodu svého obchodování posilují v reakci na pozitivně laděné výsledky Pepsi. V závěru týdne přijdou výsledky největších US bank. Euro dnes částečně korigovalo včerejší růstovou rallye. Otázek kolem nového postoje Británie k brexitu po částečném rozpadu vlády v klíčových resortech pro odloučení od EU je zatím velmi mnoho a odpovědí naopak poskrovnu. Podle některých komentářů by odchod osob protěžujících tvrdý brexit mohl nahrávat jeho měkčímu provedení. Někteří ale namítají, že by to mohlo naopak přivodit totální krach jednání a v podstatě nulovou dohodu s EU o podmínkách odloučení, což lze považovat spíše za nejtvrdší možnou formu. Koruna vůči euru přes výkyv k hranici 26 končí den v blízkosti včerejšího závěru pod 25,9. Ropa dnes s určitými problémy roste v obou hlavních kontraktech. BCPP dnes do plusu opětovně tažena především neutuchajícím a poměrně agresivním růstem ČEZu , jež vytáhl akcie již poměrně výrazně nad úrovně předcházející ex-dividendě. Pozitivní vývoj burzy posiloval zájem o rakouské banky a také Monetu. KB stála stranou a lehce klesla.Zajímavý je silnější růst Avastu spojený s relativně vysokým objemem obchodů.